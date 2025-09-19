El índice de confianza del consumidor volvió a caer en septiembre 0,33% frente a agosto

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) para el mes de septiembre cayo 033% frente a agosto y acumula una baja de casi 13,5% en lo que va del año, tal como señaló la medición del CIF de la Universidad Torcuato Di Tella.

Se trata de un termómetro revelador que mide el "humor" de los consumidores sobre sus decisiones de compra a corto y mediano plazo, lo que a su vez permite prever la evolución de los indicadores macroeconómicos en los próximos trimestres.

La encuesta, realizada entre el 5 y el 15 de septiembre, muestra resultados dispares según la región y el nivel de ingresos de los hogares.

En cuanto a las regiones, como suele suceder, el comportamiento del índice no fue uniforme en todo el país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la confianza del consumidor aumentó un 9,58% en comparación con agosto. En cambio, en el Gran Buenos Aires (GBA) se observó una caída mensual del 0,84% y en el Interior del país, una disminución del 3,73%.

En términos interanuales, CABA registra una suba del 4,74% y el Interior un 7,07%. Por el contrario, el GBA se mantiene un 1,93% por debajo del nivel de septiembre de 2024.

Cuál es la confianza de los consumidores según el Nivel Socio Económico

Al analizar los datos por nivel de ingreso, se observan tendencias opuestas. En los hogares de ingresos bajos, el ICC aumentó un 6,65% en septiembre. Este segmento se ubica un 10,67% por encima del valor de un año atrás.

Por otro lado, entre los hogares de ingresos altos, el índice retrocedió un 5,20% respecto a agosto y se encuentra un 4,02% por debajo del nivel de septiembre de 2024.

La caída general del índice estuvo influenciada principalmente por la percepción sobre las condiciones presentes y la predisposición a la compra de bienes durables.

• Bienes Durables e Inmuebles: Este subíndice retrocedió un 14,87% respecto a agosto. Dentro de este componente, la disposición a la compra de automóviles y casas cayó un 21% y la de electrodomésticos un 10,7%. A pesar de la caída mensual, el indicador general de bienes durables se encuentra un 17,33% por encima del nivel de un año atrás.

• Condiciones Presentes vs. Expectativas Futuras: El componente de "Condiciones Presentes" se redujo un 9,83% en el mes. En contraste, las "Expectativas Futuras" aumentaron un 6,59%. En la comparación interanual, las condiciones presentes están un 12,30% por encima, mientras que las expectativas futuras se ubican un 3,34% por debajo de 2024.

• Situación Personal y Macroeconómica: La percepción sobre la "Situación Personal" aumentó un 3,17% en el mes, mientras que la "Situación Macroeconómica" lo hizo en un 7,41%. Sin embargo, en la comparación interanual, la situación personal se mantiene casi sin cambios (-0,36%) y la macroeconómica se encuentra un 3,34% por debajo.

en desarrollo...