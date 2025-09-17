La inflación mayorista trepó a 3,1% en agosto y superó al IPC, según el INDEC

La inflación mayorista experimentó un salto de 3,1% en agosto, lo que implica un aumento de 0,3 puntos porcentuales respecto a la medición del mes previo. Traccionada por la suba del tipo de cambio, la variable quedó 1,2 puntos por encima de la dinámica minorista.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló en los primeros ocho meses del año un incremento del 15,7%, mientras que en la comparación interanual trepó al 22,1%.

La inflación mayorista se aceleró en agosto

El resultado del octavo mes del año estuvo impulsado por la suba de 3,1% en los productos nacionales y de 2,9% en los importados. Entre los rubros de mayor incidencia se destacaron productos agropecuarios (+0,61%), refinados del petróleo (+0,55%), vehículos automotores, carrocerías y repuestos (+0,36%), petróleo crudo y gas (+0,29%) y productos químicos (+0,23%).

Por otra parte, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos internos, mostró un crecimiento mensual de 3,3%, con una suba de 3,4% en productos nacionales y de 2,8% en importados.

A la vez, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la evolución de la producción local sin considerar importaciones, registró un incremento de 3,5% en agosto, explicado por el fuerte avance de los productos primarios (+5,9%) y en menor medida de los manufacturados y energía eléctrica (+2,6%).

En el desagregado por sectores, el informe del INDEC señala que los productos agropecuarios mostraron un alza mensual de 5,5%, mientras que los productos refinados del petróleo subieron 5,2% y los vehículos automotores lo hicieron un 5,2%. En cambio, los productos pesqueros tuvieron una caída de 3,2%.

A nivel interanual, los incrementos más significativos se observaron en tabaco (+45,9%), impresiones y reproducción de grabaciones (+45,1%), energía eléctrica (+29%), alimentos y bebidas (+26,1%) y vehículos automotores (+25,2%).

Cabe destacar que la medición de los precios mayoristas se construye sobre una canasta que depende en gran medida de lo que ocurra con el dólar y que se integra casi exclusivamente por bienes, con un peso muy reducido de los servicios. Esa particularidad hace que su evolución no siempre coincida con la dinámica que registra el índice de precios al consumidor.

La inflación minorista se mantuvo estable en agosto

En agosto de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó un alza de 1,9%, exactamente el mismo ritmo que en julio, pese al impacto de la devaluación. En términos interanuales, la inflación alcanzó el 33,6%, mientras que en los primeros ocho meses del año acumuló un 19,5%.

Dentro de las divisiones de consumo, Transporte encabezó los incrementos con un 3,6%, motorizado por las subas en combustibles y la compra de automóviles. Le siguió Bebidas alcohólicas y tabaco, con un avance del 3,5%, explicado principalmente por los aumentos en cigarrillos.

En el desglose regional, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas fue el que más influyó en las subas en la región Pampeana, el Noreste y Cuyo. En cambio, en el Gran Buenos Aires y la Patagonia se destacó el peso del transporte, mientras que en el Noroeste la mayor incidencia provino de Restaurantes y hoteles.

Por el lado de los menores movimientos, Recreación y cultura apenas avanzó un 0,5%, y Prendas de vestir y calzado incluso mostró una baja del 0,3%. En cuanto a la dinámica por categorías, los precios regulados fueron los que más subieron (2,7%), seguidos por la inflación núcleo (2%), mientras que los bienes y servicios estacionales retrocedieron un 0,8%.

MFN