El petróleo llega a los 115 dólares el barril y toca su precio máximo en cinco meses

El precio del crudo de referencia internacional, Brent Mar del Norte, alcanzó los 115 dólares por barril en la negociación de este viernes 23 de octubre y alcanza este pico por primera vez desde principios de mayo. Entre los factores que empujan la suba aparecen las preocupaciones de suministro causadas por el conflicto en Oriente Medio que lejos de ceder, se intensifica.

Vale señalar que los precios del petróleo y el gas han subido fuertemente esta semana, lo que aumenta la preocupación por la alta inflación que afecta el crecimiento económico en todo el mundo.

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El petróleo volvió a subir en los mercados internacionales, impulsado por una nueva escalada de las tensiones en Medio Oriente que amenaza con afectar el suministro global de crudo. El barril de Brent, referencia para el mercado argentino, avanzó 1% y alcanzó los u$s115, su valor más alto desde el 29 de abril. En tanto, el WTI estadounidense trepó 1,6% y se ubicó en u$s101 por barril. Detrás de este movimiento se encuentran los ataques atribuidos a los rebeldes hutíes contra objetivos en Arabia Saudita, que reavivaron el temor de los inversores a posibles interrupciones en la producción y el abastecimiento de petróleo.

Las principales bolsas europeas cerraron la jornada con pérdidas generalizadas, en un contexto de mayor cautela entre los inversores. El Euro Stoxx 50 retrocedió 0,72%, mientras que el DAX alemán perdió 0,92%. En la misma línea, el CAC 40 de París cayó 0,76% y el FTSE 100 de Londres cedió 0,61%. El panorama fue diferente en los mercados asiáticos, donde predominaron las ganancias: el Hang Seng de Hong Kong avanzó 0,69%, la bolsa de Shanghái subió 0,89% y el Kospi de Corea del Sur ganó 0,30%. La única excepción entre las principales plazas de la región fue Tokio, donde el Nikkei 225 bajó 0,25%.

Francia, bajo presión: Moody's podría rebajar su calificación crediticia en medio de una crisis política y social

Francia enfrenta este viernes 23 de octubre una nueva prueba para sus finanzas públicas, ante la posibilidad de que la agencia Moody's rebaje su calificación crediticia, actualmente en Aa3 y con perspectiva negativa. Según informó Reuters, la mayoría de los analistas anticipa un recorte que alinearía la evaluación de Moody's con las decisiones adoptadas previamente por Standard & Poor's y Fitch. La revisión llega en un contexto de creciente inestabilidad política, protestas sociales y dificultades del Gobierno para reducir uno de los déficits fiscales más elevados de la zona euro.

La desconfianza de los inversores ya se refleja en el mercado de deuda. El rendimiento de los bonos franceses a diez años alcanzó el jueves el 5,14%, su nivel más alto desde julio de 2002, mientras que la prima de riesgo frente a los títulos alemanes trepó a máximos de 15 años. De acuerdo con Reuters, Francia ya paga costos de financiamiento superiores a los de países con menor calificación, como Italia. A la preocupación fiscal se suma la proximidad de las elecciones presidenciales de abril y mayo de 2027, en las que la extrema derecha aparece con posibilidades de imponerse, según las encuestas.

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El escenario se complica por las dificultades para aprobar el presupuesto de 2027, que busca reducir el déficit fiscal del 5,4% al 5% del PBI, mientras la oposición bloquea medidas de ajuste y crece el malestar por el costo de vida. Reuters señaló que, más allá de una eventual rebaja, los mercados estarán atentos a la perspectiva que anuncie Moody's sobre futuras revisiones. Mike Bell, de RBC BlueBay Asset Management, advirtió que una caída de la calificación francesa hasta BBB podría provocar ventas forzadas de bonos por parte de inversores sujetos a restricciones crediticias, lo que agregaría todavía más presión sobre el financiamiento del Estado francés.

El conflicto social se produce en un momento especialmente delicado para la segunda economía de la Unión Europea, que enfrenta dificultades para ordenar sus cuentas públicas y recuperar la confianza de los inversores. El Gobierno francés busca avanzar con un fuerte ajuste fiscal en el presupuesto de 2027 para reducir el déficit y contener una deuda pública cada vez más costosa de financiar. Sin embargo, las protestas limitan el margen político para aplicar recortes. De acuerdo con AFP, el rendimiento de los bonos soberanos franceses a diez años superó el 5%, un nivel que no se registraba desde 2002, en medio de las dudas de los mercados sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Mientras tanto, el Gobierno prepara un importante operativo de seguridad para las manifestaciones del sábado, que incluirá vehículos blindados, unidades policiales de élite y efectivos militares destinados a proteger edificios estratégicos. Las autoridades autorizaron una movilización sindical en París, pero prohibieron otras marchas en ciudades como Marsella y Lyon. Según AFP, los museos del Louvre, Orsay y Picasso permanecerán cerrados excepcionalmente, mientras numerosos comerciantes comenzaron a proteger sus locales ante el temor de nuevos saqueos. El desafío para Macron será contener una crisis social que ya comenzó a trasladarse al mercado de deuda y amenaza con complicar todavía más la estabilidad económica francesa.

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