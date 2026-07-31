El Riesgo País cae a 430 puntos tras los anuncios del Gobierno y sostiene sus mínimos históricos

El Riesgo País cerró el último día hábil del mes con una clara tendencia bajista y finalizó este viernes 31 de julio de 2026 en 430 puntos básicos, sosteniendo su firme consolidación por debajo de la barrera de las 500 unidades. El índice elaborado por la entidad financiera norteamericana JP Morgan reflejó la positiva receptividad del mercado de deuda ante los anuncios económicos realizados por el Poder Ejecutivo, lo que impulsó una corriente compradora sobre los títulos públicos soberanos en dólares tanto en la plaza bursátil local como en las pantallas de Nueva York.

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Con esta baja de 11 unidades en la rueda diaria, el diferencial de tasas retornó a la zona de mínimos que no se registraban formalmente desde mediados de 2018.

El Riesgo País de la República Argentina concluyó las operaciones de este viernes 31 de julio en 430 puntos, lo que representó un retroceso diario del 2,50% respecto del cierre anterior. Durante el transcurso de la rueda comercial, el índice de referencia de JP Morgan inició la jornada en un valor de apertura de 441 puntos, coincidiendo este guarismo con el precio máximo registrado a lo largo de la sesión. Traccionado por la constante demanda de instrumentos de renta fija, el indicador financiero descendió gradualmente hasta tocar un piso intradiario de 430 unidades, nivel sobre el cual se pactó el cierre formal de los mercados.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La trayectoria del indicador financiero a lo largo de los últimos días evidenció una dinámica de reacomodamiento técnico y afianzamiento en la zona de mínimos históricos de los últimos ocho años. El inicio del período semanal de negocios estuvo marcado por variaciones moderadas derivadas de la prudencia internacional antes del pronunciamiento sobre tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

El canal de estabilidad técnica se profundizó durante el tramo medio de la semana comercial, sosteniendo al indicador alejado de las resistencias observadas a mitad de mayo. El martes 28 de julio el diferencial de tasas descendió a 441 puntos básicos, nivel que se vio respaldado por la constante solvencia fiscal del Tesoro Nacional y el marco institucional provisto por la reciente aprobación de la quinta revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Durante la sesión del miércoles 29 de julio, el indicador avanzó marginalmente hacia los 445 puntos, paridad que revalidó el jueves 30 de julio antes de registrar el marcado retroceso impulsado por los catalizadores locales al término del mes.

La pronunciada descompresión observada este viernes, con una contracción de 11 unidades hasta la franja de los 430 puntos, confirmó el mejor desempeño relativo de la deuda pública argentina frente a otros activos emergentes. Respecto de las razones detrás de la respuesta del mercado de capitales en el cierre mensual, el riesgo país bajó y operó en 430 puntos después de las reformas anunciadas por Javier Milei.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice macroeconómico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe pagar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, los cuales son tomados en las plazas financieras internacionales como el activo libre de riesgo crediticio. Este instrumento técnico de medición estadística es estructurado, ponderado y difundido a nivel mundial por la entidad bancaria norteamericana JP Morgan bajo las siglas corporativas de EMBI (Emerging Market Bond Index). Se expresa formalmente a través de unidades conocidas como puntos básicos, donde una brecha relativa de 100 puntos representa exactamente una sobretasa de interés del 1% anual que el Estado emisor debe garantizar frente a las carteras de inversión.

Este guarismo técnico funciona universalmente en las plazas de inversión como el termómetro central para evaluar el nivel de incertidumbre crediticia y determinar la confianza de los operadores institucionales en la solvencia macroeconómica y la capacidad de pago de un país. El índice de referencia administrado por JP Morgan sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente y permite estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes. Si la confianza de los inversores se deteriora por desequilibrios fiscales o inestabilidad política, los precios de los bonos soberanos caen ante la aparición de corrientes vendedoras y sus rendimientos asociados suben por efecto inverso, elevando de forma automática el spread del índice.

Técnicamente, la metodología aplicada para evaluar las variables de la economía argentina se basa de forma específica en la variante denominada EMBI Global Diversified (EMBIGD), que administra una muestra ponderada de las distintas series de deuda soberana de mediano y largo plazo emitidas en moneda extranjera bajo legislación nacional y externa. La trascendencia de este indicador radica en que establece las condiciones del costo del financiamiento para toda la estructura productiva, incidiendo directamente sobre las tasas que deben convalidar las empresas del sector privado para acceder al crédito internacional. Un incremento sostenido en la prima de riesgo restringe las posibilidades de captar capitales externos, debido a que "cuanto más alto es el valor del riesgo país, mayor es el costo de financiamiento para el Gobierno y las empresas.