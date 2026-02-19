El Riesgo País de la República Argentina cerró este jueves 19 de febrero de 2026 en 524 puntos básicos, lo que representa un incremento respecto a la jornada previa.

Este movimiento se dio en sintonía con un retroceso en la cotización de los bonos globales y bonares, en un mercado que monitorea de cerca la capacidad de pago del Estado y el contexto financiero internacional. A pesar de los intentos de estabilización, el índice muestra una tendencia alcista en los últimos días, alejándose de los mínimos registrados recientemente.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos suministrados por Rava Bursátil, el Riesgo País inició la jornada en 518 puntos y escaló hasta alcanzar un máximo de 524 puntos básicos hacia el cierre de la rueda.

Cotización riesgo país jueves 19 de febrero

Este ascenso de 9 unidades en relación al cierre del miércoles (515 puntos) estuvo impulsado por la baja en los precios de los bonos soberanos en dólares, los cuales operaron con signo negativo tanto en la plaza local como en Wall Street. La desvalorización de los activos de deuda aumenta el diferencial de tasa, lo que se traduce de manera directa en una subida del indicador.

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el índice medido por el banco JP Morgan ha mostrado una trayectoria de marcada volatilidad. El pasado jueves 12 de febrero, el indicador se ubicaba en los 514 puntos, tras haber perforado brevemente el piso de las 500 unidades durante esa misma jornada, cuando tocó un mínimo de 497 puntos (Rava Bursátil, "Riesgo País Argentina - Cotizaciones"). Sin embargo, esa tendencia bajista no logró sostenerse en el tiempo debido a la toma de ganancias y el ajuste de carteras de los inversores internacionales.

Entre el viernes 13 y el martes 17 de febrero, el Riesgo País osciló en un rango de entre 511 y 519 puntos. El lunes 16, el mercado se mantuvo expectante con una cotización fija de 519 unidades, mientras que el martes 17 se registró una volatilidad mayor con un máximo de 526 puntos antes de cerrar en 511. Esta inestabilidad refleja la incertidumbre de los operadores ante la renovación de vencimientos y la dinámica de las reservas del Banco Central.

Finalmente, en las últimas 48 horas, el indicador retomó la senda ascendente. El miércoles 18 terminó en 515 puntos y hoy jueves 19 consolidó su subida hasta los 524 puntos. Esta evolución semanal arroja un saldo neto de incremento, situando al país en un escenario de financiamiento internacional todavía restrictivo, a pesar de la mejora comparativa respecto a los niveles observados en meses anteriores.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico que busca cuantificar la probabilidad de que un Estado incumpla sus obligaciones financieras (default). "Este indicador mide la percepción del riesgo de invertir en un país", según explica el portal especializado Unidiversidad (Unidiversidad, "El termómetro de la economía: ¿qué es el riesgo país?", 2025). Su valor refleja la confianza o desconfianza de los mercados internacionales sobre la estabilidad económica y política de una nación emisora de deuda.

Técnicamente, el índice más difundido es el EMBI (Emerging Markets Bond Index), elaborado por el banco de inversión estadounidense JP Morgan. El cálculo se basa en la diferencia (spread) entre la tasa de interés que pagan los bonos en dólares emitidos por un país emergente y la tasa de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales se consideran activos "libres de riesgo". Cada 100 puntos básicos de riesgo país equivalen a un 1% de tasa de interés adicional que el país debería pagar por encima del rendimiento estadounidense para obtener financiamiento.

"Cuanto mayor sea el riesgo país, más alto será el interés que pidan los inversores para aceptar bonos de una nación con altas probabilidades de incumplimiento", detalla la publicación Repro Digital (Repro Digital, "Riesgo país: Un índice que refleja la confianza de los inversores", 2025). Por lo tanto, un índice elevado no solo encarece el crédito para el Estado, sino que también afecta el acceso al capital para las empresas privadas del país, impactando directamente en la inversión y el crecimiento económico.