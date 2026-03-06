El Riesgo País de Argentina, elaborado por la banca JP Morgan, cerró la jornada de este viernes 6 de marzo de 2026 en los 575 puntos básicos, lo que representa un incremento respecto a los valores registrados a mitad de semana. Este movimiento al alza coincide con una caída promedio del 0,9% en los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales) y un contexto internacional adverso marcado por el encarecimiento del petróleo, que superó los USD 90 por barril, y el retroceso de los principales índices bursátiles de Estados Unidos y Europa. Pese a la presión sobre la deuda, el índice S&P Merval logró una suba del 2,2% en pesos, desmarcándose parcialmente de la tendencia negativa externa.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con los datos de Rava Bursátil, el Riesgo País inició la sesión en 544 puntos, alcanzando un valor máximo de 575 unidades, nivel en el que finalmente se estabilizó al cierre de las operaciones. Esta cifra refleja la sobretasa que los bonos argentinos deben pagar por encima de los del Tesoro de los Estados Unidos, considerados activos libres de riesgo.

La dinámica del día estuvo influenciada por factores externos: "Tanto los índices bursátiles de los EEUU como los principales mercados de Europa marcaron este viernes un retroceso del orden del 1% que también contagió a las plazas financieras emergentes".

La evolución del Riesgo País en la última semana

Durante los últimos siete días, el indicador mostró una marcada volatilidad, alternando fuertes subas y bajas según el clima financiero global. El lunes 2 de marzo, el índice se ubicaba en 567 puntos, para luego escalar el martes 3 hasta los 573 puntos, tras haber rozado máximos intradía cercanos a las 600 unidades.

Según registros históricos de Rava, el miércoles 4 de marzo se produjo un alivio temporal cuando el riesgo país "descontó 71 unidades para la Argentina, en los 534 puntos básicos", impulsado por una recuperación transitoria de los activos locales.

Sin embargo, la tendencia bajista se revirtió rápidamente hacia el final de la semana. El jueves 5 de marzo, el indicador retomó la senda alcista para situarse en 546 puntos, culminando hoy viernes en los 575 puntos. Este comportamiento refleja la sensibilidad de los títulos públicos argentinos ante el aumento de la incertidumbre geopolítica y su impacto en la inflación global, factores que han dificultado que el índice perfore el umbral psicológico de los 500 puntos en lo que va del año.

El Riesgo País alcanzó su máximo en un mes tras la caída de los bonos y la incertidumbre global

En términos comparativos, la variación semanal ha estado condicionada por el mercado energético. "Los precios del petróleo se dispararon un 35% en la última semana", lo que generó una salida de capitales de activos de riesgo hacia refugios más seguros. Para Argentina, esto se tradujo en un estancamiento de la mejora que se venía observando en la cotización de sus bonos GD35 y GD29, que lideraron las bajas en las últimas sesiones.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico elaborado por el banco JP Morgan —denominado formalmente EMBI (Emerging Markets Bond Index)— que mide el diferencial de tasas de interés que paga un país emergente frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. "El riesgo país mide la capacidad de un país para pagar sus deudas externas y es calculado por J.P. Morgan comparando los rendimientos de los bonos de un país con los bonos del Tesoro de Estados Unidos". Se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos equivalen a 1% de tasa de interés adicional.

Este indicador funciona como un termómetro de la confianza de los inversores internacionales sobre la economía de una nación. "Señala la sobretasa que exige un inversor para prestar dinero a la economía que representa ese Estado o Nación, mediante la compra de sus bonos soberanos". Cuando el índice sube, significa que el mercado percibe un mayor riesgo de incumplimiento (default), lo que encarece el costo del financiamiento tanto para el sector público como para el privado, dificultando el acceso al crédito internacional.

El cálculo del Riesgo País toma en cuenta diversos factores que exceden lo estrictamente financiero, incluyendo la estabilidad política, el déficit fiscal y el entorno macroeconómico general. Para Argentina, el retorno a los mercados voluntarios de deuda suele asociarse a la necesidad de mantener este indicador por debajo de los 500 puntos básicos de manera sostenida.