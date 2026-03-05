El Riesgo País de Argentina, elaborado por el banco JP Morgan, se situó este jueves 5 de marzo de 2026 en los 546 puntos básicos, según los datos de cierre reportados por Rava Bursátil. Tras una semana de marcada volatilidad, donde el índice llegó a rozar los 600 puntos debido al contexto internacional, la plaza financiera local mostró señales de estabilización.

Este comportamiento estuvo influenciado por el desempeño de los bonos soberanos y la capacidad del Banco Central para continuar con la acumulación de reservas internacionales, factores clave que el mercado evalúa para determinar la solvencia del país.

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

De acuerdo con el panel de cotizaciones de Rava Bursátil, el Riesgo País cerró la jornada de este jueves 5 de marzo en 546,00 puntos. Durante la rueda, el indicador mostró una apertura de 534 puntos y alcanzó un máximo de 546 puntos, reflejando una variación del 2,2% respecto al cierre anterior.

Cotización riesgo país jueves 5 de marzo

Este nivel se mantiene dentro de los rangos previstos para el primer trimestre del año, alejándose de los picos de tensión observados el martes pasado cuando la aversión al riesgo global impactó directamente en los activos emergentes.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La última semana para el Riesgo País argentino estuvo signada por una fuerte inestabilidad derivada de factores externos e internos. El martes 3 de marzo, el indicador experimentó un salto significativo, rozando los 600 puntos básicos (específicamente 598 puntos durante la jornada), impulsado por el conflicto bélico global. "Se registraron fuertes pérdidas en el mercado en medio del conflicto global por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán", señaló el Diario Río Negro citando datos de Rava Bursátil.

El Banco Central sumó US$ 124 millones, pero las reservas perforaron los US$ 46.000 millones

Sin embargo, a partir del miércoles 4 de marzo, se inició un proceso de recuperación para los activos locales. Los bonos "hard dollar" promediaron ganancias y el índice de JP Morgan logró descontar posiciones. Esta mejora se dio en paralelo a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuviera su racha de compra de divisas, acumulando más de 2.800 millones de dólares en lo que va de 2026, lo que aportó una cuota de alivio a las expectativas de cumplimiento de pagos.

Finalmente, el comportamiento de este jueves consolida un retorno a niveles cercanos a los observados a fines de febrero. Cabe destacar que, a pesar de la volatilidad reciente, el indicador ha mostrado una mejora sustancial respecto a años anteriores; en enero de 2026, el índice llegó a perforar el piso de los 500 puntos, niveles que no se veían desde mediados de 2018.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice económico que mide el diferencial de tasa de interés que pagan los bonos de una nación en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los cuales se consideran "libres de riesgo". "Se trata de un indicador elaborado por el banco JP Morgan para determinar el nivel de seguridad para invertir en una nación". Cuanto mayor es el índice, mayor es la percepción de que el país pueda incumplir sus obligaciones financieras, lo que encarece el financiamiento internacional.

Empresarios e industria: crece la tensión con el Gobierno y se reconfigura el mapa empresarial

El cálculo se expresa en puntos básicos (pb). Por ejemplo, una brecha de 500 puntos básicos equivale a una sobretasa del 5% por encima del rendimiento del bono estadounidense. "Si un bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años paga una tasa del 3% y un bono de un país emergente paga una tasa del 10%, el Riesgo País de ese país sería de 700 puntos básicos (7%)".

Para la Argentina, este indicador es el termómetro principal de la confianza de los mercados globales. Un descenso en el Riesgo País no solo facilita el acceso al crédito para el Estado, sino que también reduce los costos de financiamiento para las empresas privadas locales que buscan invertir. Factores como el equilibrio fiscal, el nivel de reservas y la estabilidad política son las variables que el JP Morgan monitorea diariamente para ajustar este valor.