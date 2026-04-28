El Riesgo País escaló a 587 puntos básicos en una jornada marcada por la cautela financiera

El Riesgo País de Argentina cerró este martes 28 de abril de 2026 en 587 puntos básicos, según los registros finales de Rava Bursátil. El índice mostró un ligero ascenso en una rueda que estuvo caracterizada por la presión vendedora sobre los activos emergentes. Este valor de cierre de 587 unidades marca un nuevo escalón al alza en la semana, confirmando que la volatilidad externa y la incertidumbre respecto a las tasas de largo plazo en los Estados Unidos continúan siendo los factores dominantes en la cotización de la deuda soberana.

Bonos rebotaron y acciones argentinas cayeron en un contexto global pesimista

El Riesgo País finalizó la jornada con un valor de 587 puntos básicos. Durante la sesión, el indicador mostró una apertura de 581 puntos, valor que actuó como mínimo diario. A medida que avanzó la rueda y se acentuó la debilidad de los bonos Globales, el índice alcanzó un máximo de 587 unidades, nivel en el que finalmente cerró la jornada, reflejando la tendencia negativa que dominó a los títulos públicos durante gran parte del día.

La evolución del Riesgo País en los últimos días

La dinámica de los últimos dos días ha puesto de manifiesto la sensibilidad de los activos argentinos ante las presiones financieras externas. Tras haber cerrado el lunes 27 de abril en 582 puntos, el mercado intentó buscar un rebote durante las primeras horas de esta sesión, pero la falta de compradores institucionales permitió que el índice retomara el sendero alcista. Este comportamiento refuerza la tendencia de corto plazo observada desde finales de la semana pasada, cuando el indicador abandonó la zona de los 520 puntos.

Como explican los especialistas del portal Rava Bursátil, este indicador es fundamental para "estudiar el comportamiento de una canasta de bonos que conforman la deuda de los países emergentes". La escalada observada hoy hasta los 587 puntos sugiere que los inversores están exigiendo una mayor prima de riesgo ante la incertidumbre económica global, lo cual presiona al alza al EMBI argentino y reduce el precio de paridad de los bonos de la deuda externa.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un indicador financiero que mide el diferencial de rendimiento (spread) que pagan los bonos de un país emergente en comparación con los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, considerados activos libres de riesgo. Este índice, elaborado por el banco de inversión JP Morgan bajo la denominación técnica de EMBI (Emerging Market Bond Index), se expresa en puntos básicos, donde cada 100 puntos equivalen a un 1% de sobretasa.

La relevancia de este número radica en que establece un parámetro para el costo de financiamiento de toda la economía. Cuando el Riesgo País se eleva, las condiciones de acceso al crédito para el sector público y privado se encarecen, afectando las decisiones de inversión. Por ello, el monitoreo diario de este índice, tal como el cierre de 587 puntos registrado hoy, es una práctica esencial para comprender cómo el mercado valora el riesgo y la solvencia del país frente a las fluctuaciones de la economía mundial.