El riesgo país se dispara a 745 puntos y alcanza su nivel más alto en un año

El riesgo país se dispara este lunes hasta los 745 puntos básicos, con una suba de 38 unidades respecto del cierre del viernes, y alcanzó su nivel más alto desde octubre de 2025. El indicador de JP Morgan refleja el deterioro de las cotizaciones de la deuda soberana en dólares, en una jornada de fuertes pérdidas para los activos financieros argentinos.

La Bolsa brasileña sufrió su peor sacudón desde la pandemia: por qué frenaron las operaciones y cuánto dura la medida

El movimiento se produce en medio de una reacción negativa de los mercados regionales tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. En ese contexto, el índice S&P Merval llegó a caer más de 5% en el inicio de la rueda, mientras que los bonos Globales registraban retrocesos de hasta 1,2% en promedio en Wall Street. El nuevo avance del riesgo país profundiza la tendencia alcista que se consolidó durante octubre, luego de que el indicador superara los 700 puntos la semana pasada

En la plaza porteña, el MSCI Merval cae 4,6% hasta los 97.559 puntos, mientras que su versión en dólares retrocede 6,1%, hasta los 58 puntos. En este sentido los bonos en dólares sufren fuertes bajas, las centrales: el Bonar 2041 (-1,7%), el Bonar 2038 (-1,2%), y el Bonar 2029 (-1%). En ese marco, el índice que mide el J.P Morgan se eleva hasta los 745 puntos básicos.

En cuanto a los ADRs, se hunden hasta casi 11% en Wall Street. Los principales son Grupo Supervielle con el 10,5%, seguido por Telecom con el 8,8% y por último Banco Macro con el 8,7%.

Cotización del tipo de cambio

En cuanto al tipo de cambio, este lunes 26 de octubre el dólar oficial minorista cotiza a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, avanza $10 hasta los $1.539,50.

Por su parte, el dólar blue opera en $1.555 para la compra y $1.575 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP cotiza alrededor de $1.564, mientras que el contado con liquidación (CCL) cotiza cerca de los $1.678.

Fuerte caída de la bolsa en Brasil tras la victoria de Lula

En el país vecino, el cuarto mandato de Lula no fue tomado positivamente por parte del mercado. Con los antecedentes históricos en contra (ningún otro mandatario que había perdido las generales había logrado darlo vuelta en el balotaje), el candidato del PT sorprendió al imponerse a Flávio Bolsonaro. Así, al comienzo de la jornada, la Bolsa de Valores de São Paulo decidió suspender la operaciones durante 30 minutos tras una caída del Bovespa superior al 10%.

Así, el EWZ, fondo cotizado en bolsa que agrupa a las empresas de mediana y gran capitalización más importantes de la bolsa brasileña, se derrumba 24%.

Las acciones más fuertes muestran bajas relevantes; a modo de ejemplo, Petrobras, Itaú y Bradesco pierden 15%, 21% y 28% respectivamente. Por su parte, NU Holding se hunde 20%.

Asimismo, el real se devalúa casi 12%. Por lo pronto, el dólar en Brasil se dispara hasta los 5,51 reales, un nivel no visto desde fines de 2025.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,43%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,27%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,46% al alza.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,66%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,89% y el CAC francés acompaña con 0,90%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,61%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,51%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,19%. Mientras, el Kospi surcoreano -1,46% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,80%.

El precio del petróleo Brent cayó alrededor de un 1,5%, situándose en US$ 110, tras conocerse que mediadores de Qatar estuvieron el domingo en Irán como parte de un esfuerzo para reducir las tensiones.

FN