El salario mínimo, vital y móvil vigente cubre solamente los gastos familiares de tres días

Una familia necesitó, en septiembre, $ 87.288 diarios para solventar sus gastos esenciales: $ 23.878 para adquirir productos de consumo masivo y $ 63.409 para contratar los servicios básicos del hogar. El dato surge del último informe del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC), que hizo las estimaciones considerando los precios en Ciudad de Buenos Aires. Si se tiene en cuenta este cálculo y se lo compara con el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) vigente, ese monto ($ 322.200) alcanza para cubrir los gastos de tres días y medio.

En total, por mes, una familia tipo necesitó, según esta asociación de defensa a los consumidores, $ 2.618.643 para vivir: $ 716.353,22 destinados a la compra de productos de consumo masivo (entre los que consideran comestibles envasados, carnes, productos de limpieza, frutas, verduras y bebidas) y $ 1.902.290 a servicios básicos (alquileres e impuestos, servicios de vivienda, servicios personales y transporte).

El piso de ingresos no se modifica desde agosto. A través de la Resolución 6/2025 el Gobierno convocó al Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil (conformado por autoridades nacionales y provinciales, empresarios y representantes de los trabajadores) para el 26 de noviembre. Pero, hasta ahora, ninguna de las reuniones que se realizaron durante la gestión de Milei llegó a un acuerdo: el sueldo básico fue definido por el Ejecutivo y, a lo largo de los meses, perdiendo poder adquisitivo.

De acuerdo con un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en diciembre de 2023 se inició “un extenso proceso de merma, cuando se contrajo un 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por la caída del 17% en enero de 2024”. Si bien la tendencia se interrumpió momentáneamente –cuando los aumentos nominales alcanzaron o superaron la inflación–, entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 el salario mínimo real, afirman, acumuló una caída del 34%. En lo que va del año, en tanto, la disminución del poder de compra fue del 5,6%. “El poder adquisitivo se redujo durante el mes de septiembre de 2025 (-2,0%). En agosto y julio había descendido levemente (-0,5%), en junio había mostrado cierta estabilidad (+0,1%)”.

Esta contracción, concluyeron, “lleva a que el salario mínimo en términos reales de septiembre de 2025 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad”.

Asimismo, “implica una erosión del 63% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011”.

Si bien el ingreso mínimo garantizado nunca alcanzó para cubrir los gastos básicos, su valor de compra se sigue deteriorando: mientras en octubre de 2023 (según se desprende del mismo cruce de datos) lograba solventar las necesidades de 7,5 días, en octubre de 2024 esta cifra se redujo casi a la mitad (4 días) y en septiembre de este año –último cálculo disponible– ese total es, como se dijo, de 3,5 días.

Además de ser referencia para la actualización de pisos de ingresos en los convenios colectivos, este mínimo se utiliza como base para calcular, por ejemplo, asignaciones familiares, jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas, prestaciones por desempleo y la cuota alimentaria de los menores.

Desde noviembre de 2023, a su vez, se perdieron 205 mil empleos asalariados formales. De acuerdo con el informe de la UBA citado, el número total de trabajadores formales a julio de este año alcanzó “un nuevo mínimo desde la contracción observada a partir de fines de 2023”.