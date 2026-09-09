El Tesoro busca renovar deuda por $8,1 billones y apuesta por deuda corta ante la presión de las tasas

El Tesoro enfrentará vencimientos por $8,13 billones en la próxima licitación, un monto inferior a los $12,6 billones afrontados en el último llamado. La Secretaría de Finanzas anunció una nueva oferta de instrumentos para este viernes, con un menú concentrado en plazos relativamente cortos y una fuerte presencia de títulos vinculados al dólar oficial.

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La estrategia apunta a conseguir el mayor nivel de rollover posible sin convalidar tasas elevadas en los tramos más largos de la curva. Así lo señaló Daniel Chodos, jefe de Research de Dhalmore Capital, quien sostuvo que la composición del menú muestra que el Gobierno busca refinanciar los vencimientos "al menor costo" posible.

“El Tesoro enfrentará vencimientos por $8,13 billones, un monto inferior a los $12,6 billones de la última licitación. Al igual que en el llamado anterior, el menú se concentra en instrumentos relativamente cortos, lo que podría responder al objetivo de alcanzar el mayor rollover posible al menor costo”, explicó Chodos.

La última licitación, realizada a fines de agosto, había recibido ofertas por $13,18 billones y adjudicado $12,16 billones, con un fuerte peso de los instrumentos en pesos.

Los instrumentos serán:

LECAP:

13/11/26 (S13N6)

TAMAR:

- 26/2/27 (TMF27)

- 30/7/27 (TML27)

CER:

- 29/1/27 (X29E7)

Dólar linked:

- 30/10/26 (D30O6)

- 30/11/26 (D30N6) - nuevo

- 31/3/27 (D31M7)

- 30/6/27 (TZV27)

El Tesoro evita convalidar las tasas más altas

Una de las principales características del nuevo menú es que la mayoría de los vencimientos se concentra en 2027. Para Dhalmore Capital, esto podría ser una señal de que el Tesoro busca evitar pagar los niveles de tasas que actualmente exige el mercado para instrumentos con vencimientos en 2028.

“La mayoría de los vencimientos ofrecidos se concentra en 2027. Esto podría indicar que el Tesoro busca evitar convalidar los niveles de tasas que presenta el tramo 2028, tanto en los instrumentos CER como en los ajustados por TAMAR”, señaló Chodos.

En tasa fija, el Gobierno ofrecerá únicamente la LECAP S13N6, con vencimiento en noviembre de 2026. La decisión también fue interpretada como una señal sobre el nivel de tasas que el Tesoro está dispuesto a aceptar.

“En tasa fija sorprende que solo se ofrezca la LECAP S13N6, con vencimiento en noviembre. La ausencia de alternativas más largas también podría ser una señal de que el Tesoro no está dispuesto a convalidar las TEM cercanas al 2,2% que actualmente rinde el tramo 2027”, analizó el especialista.

La letra S13N6 ya forma parte de las posiciones de distintos fondos de renta fija y actualmente opera en el mercado local.

CER y TAMAR: instrumentos cortos para buscar rollover

En los instrumentos ajustados por CER, Finanzas reabrirá la X29E7, con vencimiento en enero de 2027. Chodos consideró que el título luce relativamente caro frente al resto de la curva.

En tanto, el Tesoro ofrecerá dos instrumentos ajustados por TAMAR, con vencimientos en febrero y julio de 2027. Según Dhalmore, podrían captar parte del rollover correspondiente al dual TTS26, al tratarse de alternativas con spreads bajos.

“En CER, el Tesoro reabre la X29E7, que luce cara respecto del resto de la curva. En TAMAR, ofrece dos instrumentos cortos que podrían captar el rollover del dual TTS26. Ambos operan con spreads bajos y permitirían refinanciar esos vencimientos a un costo menor que el tramo 2028”, sostuvo.

El nuevo llamado incluye la TMF27, con vencimiento el 26 de febrero de 2027, y la TML27, con vencimiento el 30 de julio de 2027.

Dólar linked: cuatro opciones ante la búsqueda de cobertura

Otro de los puntos centrales de la licitación será la oferta de instrumentos dólar linked, que tendrán cuatro alternativas de vencimiento. El menú contempla títulos para octubre y noviembre de 2026 y marzo de 2027, entre ellos una nueva emisión con vencimiento el 30 de noviembre.

Para Dhalmore Capital, esta parte de la oferta refleja el crecimiento de la demanda de cobertura cambiaria que se viene observando en el mercado.

“En dólar-linked, el Tesoro ofrece cuatro alternativas ante la mayor demanda de cobertura cambiaria registrada durante los últimos meses. La diversidad de vencimientos podría ayudar a reducir la concentración en fechas puntuales, que suele generar presión sobre el tipo de cambio cerca del fixing”, explicó Chodos.

FN