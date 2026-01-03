En el debut de las nuevas bandas cambiarias, el dólar oficial subió $ 20

En la primera rueda de 2026, el dólar oficial mayorista cerró con un avance de $ 20, es decir, un 1,4% hasta llegar a los $ 1.475. Cabe recordar que la moneda norteamericana registró el año pasado un alza del 41,8%.

También, la rueda de ayer fue el debut de las nuevas bandas cambiarias, que se ajustarán por inflación. Según informó el Banco Central (BCRA), el techo se ubicó en $ 1.529,03 y el piso en $ 914,78.

En tanto, el tipo de cambio en el segmento minorista cotizó a $ 1.495 en la pizarra del Banco Nación, una suba diaria de $ 15. En 2025, la divisa avanzó 41,5% frente a una inflación que terminará alrededor de 31%, cuando el Indec comunique el dato oficial el próximo 13 de enero.

Con respecto a la suba de las cotizaciones, Leo Anzalone, director del CEPEC expresó que “estamos viendo una sobrerreacción, un ‘overshooting’ típico de momentos de cambio de régimen cambiario que no debe preocupar. Es mucho más saludable un tipo de cambio un poco más alto que el que la economía venía arrastrando en ese sentido”.

Y añadió que en el corto plazo “es probable que veamos un deslizamiento más natural y cercano hacia el tope de la banda, lo cual le va a hacer muy bien a la economía, pero estos movimientos en particular y de forma aislada no significan ningún peligro para la macroeconomía”.

Los tipos de cambio financieros también mostraron cotizaciones al alza. El MEP se negoció a $ 1.506,21, una suba diaria del 1,7%; mientras que el CCL finalizó en $ 1.545,86, un incremento del 1,4%.

Otro dato que no pasó desapercibido por la city fue que el BCRA no compró reservas, a pesar que a partir de la jornada de ayer comenzó a regir el proceso de acumulación de divisas por parte de la entidad monetaria. De acuerdo a lo estipulado por el oficialismo, la adquisición de dólares se hará en la medida de la “remonetización de la economía” y a razón de un 5% del total operado en el mercado, que ayer tuvo un volumen de US$ 550 millones.

Aún así, las reservas brutas del Central subieron US$ 1.934 millones hasta los US$ 43.099, pero se debió a los movimientos habituales de encajes bancarios en el sistema financiero.

En relación al nuevo régimen de bandas cambiarias, según Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, “se trata de una pieza central de la estrategia del equipo económico para facilitar la acumulación de divisas sin empujar al tipo de cambio hacia el techo del esquema. El objetivo es evitar que cada compra de dólares por parte del Banco Central termine forzando una intervención vendedora para respetar los límites establecidos”.

“El Presupuesto 2026 proyecta un dólar oficial de $1.423 para diciembre próximo, con una inflación anual estimada en 10,1%. Ese valor ya quedó desactualizado frente a la cotización mayorista, que se ubica por encima de los $1.450, lo que refuerza la idea de que el esquema deberá adaptarse a una dinámica de precios más exigente que la prevista en los papeles”, añadió Morales.