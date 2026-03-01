En enero se compraron más de US$ 3.700 M

En enero, se compraron dólares por US$ 3.709 millones e ingresaron de individuos y empresas US$ 980 millones.

Así, se registró un déficit de US$ 2.730 millones, según el Banco Central.

En el mes, 1,6 millones de personas compraron dólares-billetes por US$ 2.613 millones y 730.000 vendieron por US$ 410 millones. En relación a diciembre 2025 marca una aceleración porque habían sido 1,5 millones los que adquirieron billetes por un total de US$ 2.186 millones, mientras que 670.000 se habían desprendido de US$ 477 millones.

La salida de divisas se aceleró tras el levantamiento parcial del cepo cambiario en abril del año pasado. Y fueron financiados por el superávit comercial y la toma de deuda pública (FMI y organismos y bancos internacionales) y privada.

A su vez, la salida neta por viajes, tarjetas pasajes y turismo se llevó en enero US$ 1.325 millones (lo mismo que enero 2025) y otros US$ 2.256 millones los pagos de intereses (sector público y privado).

Por su parte, pese al superávit comercial (exportaciones menos importaciones) por US$ 2.014 millones (exportaciones por US$ 6.814 millones y pagos de importaciones por US$ 4.800 millones), la cuenta corriente del balance cambiario registró un déficit de US$ 919 millones.

Este déficit de US$ 919 millones en enero fue porque hubo pagos netos de intereses por US$ 1.997 millones y egresos netos de utilidades, dividendos y otras rentas al exterior por US$ 10 millones realizadas mediante transferencias de depósitos locales al exterior.