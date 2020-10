Especialistas advierten que trabar importaciones provocará serios problemas a la producción

Tras la decisión del Banco Central que establece normas más restrictivas para las importaciones, analistas y dirigentes empresarios advirtieron que esas decisiones provocarán problemas para la producción, para la exportación y aumento de precios en el mercado interno en el corto plazo.

Precisamente, ante esas nuevas medidas restrictivas en cuanto a las compras externas, Fausto Spotorno de la consultora Ferreres enfatizó que “este tipo de decisiones son meros parches que traen consecuencias más complicadas”.

“Lo que va a pasar es que en un período relativamente corto van a faltar insumos, bienes intermedios, para poder abastecer a la industria local, y de esa manera se complicará también la exportación de los productos argentinos”, señaló Spotorno.

En medio de la sangría de reservas, el Banco Central impuso anoche nuevos controles para el pago de importaciones.

El BCRA difundió la Comunicación "A" 7138, mediante la cual dispuso topes a los pagos automáticos y elevó los requisitos para acceder al mercado de cambios para saldar importaciones de bienes con registro de ingreso aduanero pendiente.

“Esto es un mero parche, por la crisis cambiaria. Casi es preferible que se aumente más la tasa de interés para generar más ahorro en pesos y oferta de dólares que trabajar las importaciones que después trae problemas de todo tipo y muy graves”, enfatizó Spotorno.

Para alentar inversiones en pesos, el BCRA sube la tasa de los plazos fijos a 34% anual

El economista consideró que “en función de esta situación, pronto van a empezar los problemas para exportar, desabastecimiento, problemas de precios, y si no, caer en la estrategia de Guillermo Moreno (ex secretario de Comercio), en la cual, para poder importar se les exigía a las empresas exportar por el mismo monto”.

“En definitiva es un parche y no soluciona nada del grave problema estructural”, recalcó Spotorno.

Por su parte, uno de los integrantes de la cúpula de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) subrayó que “el comercio exterior se está empezando a trabar cada vez más”.

“Esta medida no es ninguna salida a la crisis cambiaria. Si no se achica la brecha no hay manera de corregir esta situación y encima, con este tipo de trabas, se complica mucho más el panorama para el sector productivo, especialmente las pymes y para exportar”.

Por su parte, el titular de la Cámara de Importadores (CIRA), Rubén García, alertó que la Secretaría de Comercio "no está entregando esas licencias no automáticas, o lo hace a cuentagotas. Solo salen las automáticas".

En el marco de su batalla por conservar dólares, el BCRA también amplió el régimen informativo de "Anticipo de operaciones cambiarias" previsto cuando las operaciones "impliquen un acceso al mercado de cambios por un monto diario que sea igual o superior al equivalente a u$s 50.000".

Los importadores denuncian que los trámites para autorizar licencias no automáticas de importación están trabados, por lo que obtener esa condición de "salida" será muy complicado.

Por esa razón, puede quedar bloqueado lo poco que estaba entrando al país de ese modo, alertan empresas que ya enfrentan problemas de abastecimiento de insumos.

A su vez, cabría considerar que, debido a la pandemia el monto del comercio global del país cayó en más de un 20 por ciento anual.

Por qué caen las exportaciones

Hasta el mes de agosto, la balanza comercial lleva un superávit acumulado de 10.984 millones de dólares, con exportaciones que caen en forma anual un 11,8 por ciento y las importaciones con un derrumbe del 23,8%.

Ese superávit comercial acumulado en el año es 3.231 millones superior al mismo período del año pasado.

Se estima que esa mejora en el superávit en la comparación interanual a favor de la evolución de 2020 se acortará, ya que a partir de septiembre del año pasado hubo un considerable incrmento en el saldo positivo de la balanza, con lo cual la base de comparación será bastante más elevada.

Se estima que este año podría finalizar con una balanza comercial que deje un superávit que oscilaría entre 16.500 y 18.000 millones de dólares.