Euro hoy: a cuánto cerró este jueves 19 de marzo

A cuánto cerró el euro blue hoy, jueves 19 de marzo

El euro blue hoy, jueves 19 de marzo de 2026, cerró a $1.766,75 para la compra y $1.699,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó

A cuánto cerró el euro oficial hoy, jueves 19 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este jueves 19 marzo cerró a a $1.550,00 para la compra y $1.650,00 para la venta.

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El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.168,09 para la compra y $1.571,96 para la venta este jueves 19 de marzo como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, jueves 19 de marzo

Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este jueves 19 de marzo

Este jueves 19 de marzo, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.560,00 comprador y $1.660,00 vendedor.

Banco Nación: $1.550,00 comprador y $1.650,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.576,33 comprador y $1.666,65 vendedor.

Banco Supervielle: $1.567 comprador y $1.668 vendedor.

Banco Francés: $1.600 comprador y $1.660 vendedor

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A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 19 de marzo

Por su parte, el dólar blue hoy, jueves 19 de marzo en el mercado paralelo cerró a $1.410,00 para la compra y $1.430,00 para la venta.

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El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.