A cuánto cerró el dólar hoy, jueves 19 de marzo

A cuánto cerró el dólar Blue hoy, jueves 19 de marzo

El dólar blue paralelo cerró hoy a un valor en el mercado de $1.410 para la compra y $1.430 para la venta

A cuánto cerró el dólar Oficial, hoy jueves 19 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 19 de marzo el dólar blue cerró a $1.365 para la compra y $1.415,00 para la venta

El FMI destacó la resiliencia argentina ante el shock externo y elogió la compra de reservas del BCRA

A cuánto cotizan los dólares financieros hoy, jueves 19 de marzo

A cuánto cerró el dólar MEP, hoy jueves 19 de marzo

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cerró a $1.419,50 para la compra y $1.421,50 para la venta.

A cuánto cerró el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 19 de marzo

El dólar contado con liquidación (CCL), cerró hoy jueves 19 de marzo a $1.468,70 para la compra y $1.469,30 para la venta

A cuánto cerró el dólar blue hoy, jueves 19 de marzo

Cierre masivo de empresas: “Desde que asumió Javier Milei, se perdieron aproximadamente 22.600 empresas"

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 19 de marzo en $1.471,20 para la compra y $1.471,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 19 de marzo a $1.839,50 como referencia de dólar tarjeta.

El riesgo país supera los 600 puntos y enciende alertas en medio de la volatilidad global

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 627 puntos básicos este jueves 19 de marzo.