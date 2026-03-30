Euro hoy: a cuánto cerró este lunes 30 de marzo

A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 30 de marzo

El euro blue hoy, lunes 30 de marzo de 2026, cerró a $1.760,75 para la compra y $1.693,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida. Sin embargo, con la política de “sinceramiento”, la brecha entre ambos disminuyó.

A cuánto cerró el euro oficial hoy, lunes 30 de marzo

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este lunes 30 de marzo cerró a a $1.550,00 para la compra y $1.650,00 para la venta

Encuesta: el 54 % de los argentinos desaprueba la gestión del Gobierno Nacional

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.152,93 para la compra y $1.560,25 para la venta este lunes 30 de marzo como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cerró el euro blue hoy, lunes 30 de marzo

Cómo cerró en los diversos bancos de Argentina, este lunes 30 de marzo

Este lunes 30 de marzo, el euro cerró en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.555,00 comprador y $1.655,00 vendedor.

Banco Nación: $1.550,00 comprador y $1.650,00 vendedor.

Banco Patagonia: $1.576,33 comprador y $1.666,65 vendedor.

Banco Supervielle: $1.554 comprador y $1.650 vendedor.

Banco Francés: $1.580 comprador y $1.640 vendedor.

Balance de la media rueda bursátil: "Estamos teniendo una rueda bastante positiva, con un índice de merval subiendo un 2%"

A cuánto cerró el dólar blue hoy, lunes 30 de marzo

Por su parte, el dólar blue hoy, lunes 30 de marzo en el mercado paralelo cotiza a $1.405,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.

Cuál es la diferencia entre las tasas del Bonar 2027 y 2028 a la hora de invertir

El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.