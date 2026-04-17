Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 17 de abril

A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 17 de abril

El euro blue hoy, viernes 17 de abril de 2026, cotiza 1.718,75 para la compra y $1.687,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, viernes 17 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial este viernes 17 de abril a a $1.540,00 para la compra y $1.640,00 para la venta.

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A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 17 de abril

El euro tarjeta, también llamado turista, opera en el mercado a $2.160,07 para la compra y $1.566,89 para la venta este viernes 17 de abril como referencia de gastos con tarjeta.

Cómo cotiza en los diversos bancos de Argentina, este viernes 17 de abril

Este viernes 17 de abril, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.555,00 comprador y $1.655,00 vendedor.

Banco Nación: $1.540,00 comprador y $1.640,00 vendedor.

Banco Supervielle: $1.550 comprador y $1.658 vendedor.

Banco Francés: $1.570 comprador y $1.630 vendedor.

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A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 17 de abril

Por su parte, el dólar blue hoy, viernes 17 de abril el mercado paralelo cotiza a $1.395,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.

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El dólar denominado blue es el que circula en el mercado paralelo, también llamado mercado informal o “negro”. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial debido a que este se adquiere en los bancos.