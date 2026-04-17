A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 17 de abril de 2026

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 17 de abril

El dólar blue paralelo cotiza hoy a un valor en el mercado de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar Oficial, hoy viernes 17 de abril

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 17 de abril el dólar blue cotiza a $1. 330 para la compra y $1.380 para la venta.

El precio de la carne subió 68% en un año y el consumo está en el nivel más bajo en dos décadas

A cuánto cotiza los dólares financieros hoy, viernes 17 de abril

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 17 de abril

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.402,70 para la compra y $1.405,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 17 de abril

A cuánto c el dóotizalar contado con liquidación (CCL), hoy viernes 17 de abril

El dólar contado con liquidación (CCL), cotiza hoy viernes 17 de abril a $1.449, 60 para la compra y $1.451,90 para la venta.

Señales de recuperación del consumo: qué revela una consultora internacional sobre el repunte en Argentina

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este viernes 17 de abril en $1.450,50 para la compra y $1.450,60 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 17 de abril a $1.794 como referencia de dólar tarjeta.

El Riesgo País profundiza su caída y cierra en 518 puntos básicos

Riesgo País

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 518 puntos básicos este viernes 17 de abril.