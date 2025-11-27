Francia refuerza su rechazo al acuerdo UE-Mercosur antes de la firma en diciembre

Francia volvió a expresar este jueves, en París, su firme oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, en un contexto de tensión política y a semanas de definiciones clave a nivel europeo sobre un tratado que involucra a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, según informó AFP.

Los diputados franceses reiteraron su rechazo al pacto alcanzado a fines de 2024, argumentando preocupaciones vinculadas al impacto en los agricultores locales - temen que su mercado se vea inundado de productos agrícolas del Mercosur, vistos como más competitivos-, marcando un punto de fricción entre la agenda comercial europea y los intereses productivos internos de Francia.

El acuerdo entre la Comisión Europea y los países del Mercosur todavía debe atravesar instancias formales de aprobación antes de entrar en vigor, incluyendo la validación por parte del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo, según AFP.

Francia, que por sí sola no puede vetar la iniciativa debido a que el Consejo requiere una mayoría cualificada, apuesta a influir en el debate y a retrasar su avance, mientras Bruselas espera que la aprobación se produzca en diciembre.

En la Asamblea Nacional, la oposición política quedó evidenciada con la resolución impulsada por La Francia Insumisa (LFI), aprobada por unanimidad, que insta al gobierno francés a oponerse a la adopción del acuerdo.

AFP informó que, durante la sesión parlamentaria, el ministro para Europa, Benjamin Haddad, reafirmó la postura oficial: “El acuerdo tal como se concluyó en 2024 no es aceptable en su estado actual”, aunque destacó avances logrados con la Comisión Europea respecto a cláusulas de salvaguardia.

Lula confirma la fecha de firma

En paralelo, el presidente de Brasil, Luiz "Lula" da Silva, anunció en Johannesburgo, tras la reunión del G20, que el acuerdo comercial se firmará antes de fin de este año.

"Les garantizo que el 20 de diciembre firmaré el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Es un momento muy especial para el Mercosur y para la Unión Europea. Posiblemente será el mayor acuerdo comercial del mundo”, declaró el mandatario brasileño.

Lula dejó en claro que la oposición del gobierno de Emmanuel Macron no logró constituir un bloque suficiente para impedir el avance del tratado, y afirmó con contundencia: “No estoy negociando con Francia. Estoy negociando con la Unión Europea, que tiene a [Ursula] von der Leyen y [António] Costa como negociadores”.

De sellarse el pacto en la fecha prevista, la alianza UE-Mercosur configuraría un mercado integrado de 780 millones de personas, con beneficios proyectados para diversas cadenas productivas, en un acuerdo que lleva 25 años de negociaciones y encuentra ahora su instancia más decisiva.

GZ