Cruces: Funcionario del Banco Central cuestionó a Sturzenegger por sus críticas a Stiglitz

El vicepresidente segundo del Banco Central (BCRA), Jorge Carrera, se sumó al debate que inició Federico Sturzenegger en la red social Twitter, en la que cuestionó al Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz por haber elogiado la recuperación de la Argentina, a la que el estadounidense denominó "milagro económico".

Carrera cuestionó este viernes expresiones del expresidente de la autoridad monetaria Sturzenegger, y comparó la política económica del macrismo con las medidas implementadas por los exministros José Alfredo Martínez de Hoz en la dictadura, y Domingo Cavallo en las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

En una serie de tuits escritos en inglés, Sturzenegger criticó tanto a Stiglitz como a una serie de decisiones tomadas en el gobierno de Alberto Fernández en materia económica, educativa y sanitaria, pero en un apartado especial dedicado a la deuda centró sus cuestionamientos en el ministro Martín Guzmán.

Dear @JosephEStiglitz, we've read with bewilderment your article in PS. We will always cherish you for showing that economics is fun and surprising, that new questions should be addressed. But my feeling is that on Argentina you have not dared to ask the uncomfortable questions.