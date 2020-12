Es Armenio, vive en Argentina y decidió invertir en plena pandemia

Gago Martirosyan tiene 46 años y es ingeniero industrial. Llegó a la Argentina en 1999 y se quedó para siempre. Fundó la empresa local Hairssime y piensa en la expansión internacional. Le aconseja a los empresarios pyme no bajar los brazos y pensar creativamente, en especial en momentos de crisis.

Martirosyan llegó al país en 1999 a través de un amigo que lo invitó para iniciar un proyecto. "En Armenia yo era especialista en zapatos y mi amigo tenía una zapatería", recuerda en la charla con Perfil y explica que les fue imposible seguir adelante con la idea porque su amigo padecía una enfermedad incurable. Sin embargo eso no lo desalentó al punto de volver. Algo lo retuvo. "Argentina me gustó mucho desde que llegué y decidí quedarme. Me gustó la gente, cálida e integradora, y para mi es importante estar en un ambiente donde la gente te acepte", explica. Esa fue la llegada de este emprendedor que vio como cambiaban sus planes, pero decidió apostar por este país.

¿Cómo fueron sus comienzos en peluquería y belleza?

La mayoría de las personas de la colectividad se dedican a rubros como joyería, zapatería y textil. Yo comencé trabajando en una joyería que abrimos con un amigo en la calle Corrientes y Larrea. Era en un momento muy difícil, en el 2000/2001 con fuertes problemas en la Argentina. Mi hermano había estado trabajando en una peluquería de una cadena muy conocida y eso nos impulsó a abrir nuestro propio salón. Así comencé a trabajar en el rubro. Nos fue muy bien, abrimos 5/6 sucursales, hasta que en 2006/2007 vendimos la cadena. Ahí decidimos comenzar a vender artículos para peluquería. Este negocio también se fue expandiendo, de hecho actualmente mi hermano tiene 5/6 sucursales.

¿Cómo fue el nacimiento de la marca y qué los incentivó a producir acá?

En 2010/2011, cuando comenzó a cerrarse la importación, había falta de productos de calidad. Ahí le dije a mi hermano que podía ser una oportunidad para fabricar productos de excelente calidad y que compitan a nivel internacional. En 2012 comenzamos con el proyecto, lo fuimos armando y lanzamos los primeros productos con mucha aceptación de la gente.

¿Cómo ve a las argentinas con el cuidado del cabello? ¿Ha cambiado en estos años?

Si, absolutamente. En general a nivel global se produjo un cambio y en la Argentina también obviamente. Yo creo que las mujeres ahora se animan mucho más que antes respecto de los colores y las tendencias. A medida que va pasando el tiempo las mujeres son cada vez más exigentes para con los productos y quieren un nivel de producto que satisfaga sus necesidades respecto del cabello.

¿Cómo atravesó la pandemia que fue tan complicada para todos los salones?

Como a todos los rubros, la pandemia nos complicó bastante. Pero sabemos que trabajando y con esfuerzo se puede salir adelante. Tuvimos una importante demanda a través de las redes sociales ya que los peluqueros empezaron a vender por su cuenta a través de distintos medios como Facebook e Instagram. La verdad nos sorprendió como la gente demandaba nuestros productos; fueron muy buscados y se consumieron mucho más que antes de la cuarentena. Fue muy importante acompañar a los salones durante la pandemia, ya que sabíamos que era un momento crítico donde necesitaban soporte más que nunca. Por eso desarrollamos "vivos" y capacitaciones especiales para estar al lado de los peluqueros, entrenándolos y brindándoles todo nuestro conocimiento. Estos vivos, provocaron que la gente conociera mucho más nuestra marca y mejoraran nuestras ventas. También habilitamos en nuestra página un servicio de diagnóstico para el cabello que permite a cada usuario que lo realiza saber que producto necesitaba comprar. Activamos los “salones localizadores” para que la gente sepa donde puede conseguir y comprar nuestros productos. Hicimos un trabajo muy importante en las redes sociales. que fue fundamental y nos permitió crecer muchísimo como marca.

¿Decidió seguir lanzando productos a pesar de la situación?

Si. Creo que es fundamental para mostrar al mercado que la marca sigue de pie y que a pesar de la crisis seguimos creciendo y apostando. Esto le da tranquilidad a los clientes y nos posibilita seguir expandiéndonos.

¿Cuáles cree que son las ventajas de sus productos respecto de la competencia?

Creo que los productos hablan por sí solos a la hora probarlos. La calidad es fundamental y se verifica en el resultado. La imagen del producto, el packaging, los aromas, los perfumes. A nosotros nos elige mucha gente. Esto es una gran ventaja que tenemos como marca. También es importante destacar la excelente relación entre la calidad del producto y el precio que es muy competitiva. Nos favorece mucho ser una marca nacional.

Estas en el mercado permite conocer las necesidades de las mujeres argentinas...

Obviamente. Los argentinos tienen un cabello distinto al que tienen en otras partes del mundo. Eso nos da mucha facilidad para trabajar respecto de otras marcas internacionales. De todas maneras, también estamos pensando a nivel global porque nuestra idea es empezar a abrir filiales en otros países del mundo.

¿O sea que están pensando en expandirse?

Exactamente. Entendemos que tenemos un producto muy competitivo a nivel de calidad y en comparación con el resto de las marcas. Esto no lo decimos sólo nosotros, sino que lo dicen todos los que prueban la marca. Incluso nuestros productos han ido fuera del país y nos están pidiendo que iniciemos negocios ya que tenemos una calidad de productos para competir a nivel internacional.

¿Qué le diría a los empresarios Pyme que están tan decepcionados y dudan si seguir invirtiendo?

Los empresarios tenemos que trabajar buscando oportunidades. Si bien las crisis no son buenas y nos hacen pasar momentos difíciles, también son los momentos donde se encuentran nuevas oportunidades para las empresas y emprendedores. Hay que pensar de manera creativa, trabajar duro y buscar salir fortalecidos. Definitivamente, nunca hay que bajar los brazos.

¿Cuál es la visión que tiene respecto de la situación actual en Armenia?

Armenia es un pueblo que ha sufrido con guerras durante años hasta incluso ha vivido un terrible genocidio en 1915. Como armenio sufro mucho y me sorprende que hoy en día sigan existiendo guerras entre los pueblos. Lo importante para mi es que se haya firmado un tratado de paz - en principio dijeron por 5 años pero espero que sea por más tiempo-. La guerra es dolor, es pérdida, son padres llorando a sus hijos. Los que terminan pagando las consecuencias de los desacuerdos de los gobiernos son las personas comunes, los civiles, los que tienen que llevar todos los días el pan a la mesa de su familia. Yo lo único que quiero es que la diferencia entre los pueblos se termine y que haya paz.