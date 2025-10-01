Globant anunció una recompra de US$ 125 millones para frenar el derrumbe de sus acciones

El gigante tecnológico argentino Globant anunció un masivo programa de recompra de acciones por hasta US$ 125 millones, con el objetivo de calmar al mercado, ya que su acción se ha desplomado más de un 70% en el último año en la bolsa de Nueva York.

La medida es vista como un intento de "salir al rescate" del valor de la empresa, utilizando la sólida generación de caja de la firma para sostener su cotización y devolver valor a los accionistas.

La acción de Globant es el segundo papel argentino con el desempeño más bajista del año, siendo superado por Bioceres, según Bloomberg.

Como consecuencia del desplome en sus acciones, el unicornio argentino realizó un recorte del 3% de su personal (equivalente a 1.000 empleados) en junio de este año.

Tras el anuncio de recompra, las acciones subieron un 2% en las operaciones posteriores al cierre de este miércoles según Investing.com.

Cómo es el programa de recompra

El programa de recompra fue aprobado por el directorio de la compañía y se ejecutará a lo largo del próximo año. Será por un monto total de hasta US$ 125 millones, desde el cuarto trimestre de 2025 hasta el cuarto trimestre de 2026.

La compañía informó que el momento y el precio de las recompras, así como el número real de acciones recompradas bajo el programa, serán a discreción de Globant.

La decisiones se tomarán teniendo en cuenta las condiciones comerciales y de mercado, el precio de las acciones, los requisitos y limitaciones reglamentarias, los requisitos y prioridades de liquidez corporativa, los requisitos legales y las restricciones en los acuerdos que rigen el endeudamiento, las oportunidades de inversión alternativas, las oportunidades de adquisición, entre otros factores.

"Este programa de recompra de acciones demuestra nuestra fuerte confianza en la estrategia a largo plazo de Globant", afirmó Martín Migoya en el comunicado oficial. "Vemos una oportunidad importante para ofrecer un valor mejorado a nuestros accionistas", agregó.

¿Qué significa una recompra de acciones?

Esta operación es una herramienta financiera que las empresas utilizan cuando consideran que sus acciones están subvaluadas. Al comprar sus propios títulos, reducen el número de acciones en circulación, lo que suele tener dos efectos positivos:

Por un lado, aumenta el valor por acción, ya que al haber menos acciones, las ganancias de la empresa se dividen entre un número menor, incrementando el beneficio por acción.

Por otro lado se le brinda una clara señal al mercado de que la propia dirección de la empresa cree que el precio actual no refleja el valor real ni el potencial futuro de la compañía.

Contexto de un gigante en problemas

Globant, uno de los "unicornios" argentinos más exitosos, con más de 30.000 empleados y clientes del calibre de Google y Santander, ha sufrido un duro castigo en los mercados financieros globales. Su acción, que supo cotizar por encima de los US$ 350 en 2021, hoy se encuentra en la zona de los US$ 57, muy cerca de sus mínimos de 52 semanas.

El CFO de la compañía, Juan Urthiague, aseguró que el programa se apoya en la "sólida generación de flujo de caja libre" y es un "componente clave" de su estrategia de asignación de capital, sin dejar de invertir en el crecimiento del negocio.