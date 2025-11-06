El Gobierno consiguió estirar vencimientos en su primera licitación de noviembre con un rollover mayor al 110%

La Secretaría de Finanzas, a cargo del flamante secretario Alejandro Lew, anunció que en la licitación del miércoles 5 de noviembre adjudicó $ 8,5 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $ 9,38 billones. Ese resultado significó un roll-over de 111,17% sobre los compromisos que vencieron ayer.

El Gobierno no descarta pagar los vencimientos de deuda con el swap de Estados Unidos

De este modo, el Gobierno nacional enfrentó su primer test ante el mercado en noviembre, el próximo llamado está programado para el jueves 20.

La operación quedó a cargo del nuevo secretario de Finanzas, Alejandro Lew, quien está reemplazando a Pablo Quirno, tras su salida para asumir en la Cancillería.

Los títulos licitados en el primer llamado de noviembre

LECAP/BONCAP a:

- 27/02/2026 (S27F6 - reapertura) $2.237 billones a 2,59% TEM, 35,92% TIREA

- 31/06/2026 (S31G6 - nueva) $1.916 billones a 2,50% TEM, 34,49% TIREA

- 30/04/27 (T30A7 - reapertura) $1.314 billones a 2,48% TEM, 34,23% TIREA

Deuda en pesos: el Gobierno renovó 57% de los vencimientos y libera $4,5 billones

- 31/03/26 (TZXM6 - reapertura) $1.053 billones a 9,5% TIREA

- 30/10/26 (TZXO6 - reapertura) $0.658 billones a 9,48% TIREA

- 31/08/2026 (M31G6 - nueva) $1,323 billones (con un margen de corte de 5%)

En un apartado del comunicado oficial se detalla que las licitaciones del “BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA TAMAR CON VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2027 (T31Y7)” y la reapertura de la “LETRA DEL TESORO NACIONAL VINCULADA AL DÓLAR ESTADOUNIDENSE CERO CUPÓN CON VENCIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2026 (D30A6)” se declararon desiertas.

Tasa de interés y pesos al mercado

El menú de por sí obligaba al mercado a estirar duration, ya que el título más corto era la S27F6 (109 días de plazo), letra que concentró el 26% de lo adjudicado. La duration promedio del menú aumentó considerablemente respecto a la última licitación (aumento de 138 días), cerrando en 276 días, en niveles que no se veían desde enero 2025, indicó Martín de la Fuente, de Adcap.

Por parte del corte, la tasa promedio ponderada por valor efectivo adjudicado se situó en 2,5% (en términos de TEM), lo que implica un recorte respecto a la última licitación de 0,33% TEM, situándose la tasa de corte en niveles de febrero 2025.

Deuda en pesos: Caputo renovó menos de la mitad de los vencimientos frente a la volatilidad de las tasas

El economista y director de CEPA, Hernán Letcher, destacó que el viernes pasado el Tesoro inyectó “$4,5 billones después de la licitación de la semana pasada. Este excedente de pesos no pudo ser redirigido a otras actividades en tan poco tiempo y creemos que, combinado con la señal de baja en las tasas a 1 día al 22% por parte del BCRA, es el motivo por el cual hoy el tesoro absorbió $0,8 billones netos”.

“Los $0,8 billones no refinanciados serán depositados en efectivo en la cuenta del Tesoro en el BCRA, en la cual quedarán alrededor de $6,1 billones”, indicó el economista.

Destacó además que esta cuenta fue fondeada con: (i) emisión del BCRA, que le transfirió $11,9 billones en concepto de giro de utilidades luego del acuerdo con el FMI, (ii) con refinanciamientos de deuda mayores al 100%.

Presión impositiva: “Uno de cada cuatro pesos que pagan los consumidores por carne, leche o pan son impuestos”

Para Letcher, estos niveles de reservas en pesos “plantean una duda respecto al objetivo de remonetización del gobierno. En caso de que crezca la demanda de pesos, el Tesoro no podrá brindarlos en las licitaciones”.

De esta manera, según el director de CEPA, se abre un abanico de tres opciones:

- El BCRA vuelve a fondear la cuenta con emisión

- El Tesoro transfiere sus pesos en el sistema, descapitalizando al Banco Nación

- El Tesoro deja de hacer política monetaria y las licitaciones serán más ajustadas y dependientes de las decisiones del BCRA

Respecto del recorte de tasas del BCRA, Ignacio Morales, CIO de Wise Capital señaló: "El Banco Central (BCRA) redujo nuevamente la tasa de interés con la que absorbe pesos del mercado a través de las ruedas simultáneas de BYMA, llevándola del 25% nominal anual (TNA) al 22% TNA. Desde la eliminación de las LEFIs, la autoridad monetaria ya no cuenta con una tasa de política formal, aunque adoptó este mecanismo como referencia para ordenar el sistema financiero en medio de la volatilidad postelectoral".

GZ