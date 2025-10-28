Revolución en las finanzas ante el resultado electoral: “Tenés un pequeño desmadre en el mundo de los pesos”

El economista, Lucas Carattini, conversó con Canal E e hizo hincapié en el panorama financiero y advirtió sobre los desafíos que enfrenta el Gobierno en esta nueva etapa económica luego de lo que significó la victoria en las elecciones legislativas.

“El rally fue con mucho volumen, eso creo que está bueno también decirlo. Superó realmente mucho volumen tanto de acciones como de bonos”, destacó Lucas Carattini, al explicar que el movimiento del mercado fue acompañado por una importante liquidez.

Sorpresa en la dinámica del dólar

Sin embargo, señaló que lo que más llamó la atención fue la dinámica del dólar: “Hoy lo que sorprende por ahí un poco es la dinámica del dólar, un dólar oficial que está operando en torno a los $1.480 aproximadamente. No tocó a la banda obviamente, pero algo de eso se esperaba”.

Carattini subrayó que el tipo de cambio “se sigue manteniendo sin brecha, que eso también creo que es todo un dato, relativamente cerca de lo que es el techo de la banda cambiaria”. Aunque aclaró que todavía “no hay oferta genuina de dólares”, algo que responde a un “momento estacional en el cual vos no tenés oferta genuina de dólares”.

Reformulación del esquema cambiario

Asimismo, consideró positivo que el dólar “no toque la banda en un primer punto, pero que tampoco baje mucho”. Además, sostuvo que, “es positivo que el dólar no baje mucho por el mero hecho de que si no vamos a empezar nuevamente a tener la discusión” sobre una reformulación del esquema cambiario, algo que por ahora no ve probable. “Me cuesta mucho creer que con un buen resultado electoral que tuvieron te vayan a cambiar el esquema cambiario”, afirmó.

Sobre la posibilidad de intervención del Tesoro estadounidense, el economista explicó: “En un momento se atinó a pensar que podía ser el propio Tesoro de Estados Unidos porque las entidades que estaban comprando eran precisamente el Citi y el Santander. Después se confirmó que no, que eran estas entidades comprando, pero no a cuenta y orden del Tesoro de Estados Unidos”.

En ese sentido, consideró que aún “tenés un pequeño desmadre en lo que es el mundo de pesos”, con tasas de interés “bastante altas”, y que “todavía tiene que haber un pequeño reacomodamiento de las expectativas”.