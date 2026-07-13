El Gobierno prorrogó hasta fines de 2027 la emergencia en el sector energético

El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia en el sector energético nacional, con el objetivo de extender las medidas aplicables a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal.

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La decisión fue publicada en el Boletín Oficial del lunes 13 de julio, en el Decreto 585/26, en donde el Ejecutivo sostiene que persisten las condiciones que motivaron el régimen excepcional y busca dar continuidad al proceso de normalización del sistema energético.

Según el decreto, la prórroga alcanza a las acciones derivadas de la emergencia declarada originalmente en diciembre de 2023 y posteriormente extendida en distintas oportunidades. La medida también procura mantener coordinadas las políticas aplicadas en el sistema eléctrico con las vigentes para el transporte y la distribución de gas natural.

El Gobierno justificó la continuidad del régimen excepcional

En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo sostuvo que "persisten aún las circunstancias que motivaron el dictado de los señalados Decretos Nros. 55/23, 1023/24 y 370/25, vinculados con la situación de emergencia que atraviesa el sector energético en general, y el sector eléctrico en particular".

Asimismo, señaló que "la mejora parcial de determinadas variables sectoriales no permite considerar superadas las causas que dieron origen a la emergencia", según se desprende del Decreto 585/26.

El texto también remarcó que continúan existiendo riesgos técnicos, operativos, económicos, financieros y regulatorios que, en conjunto, podrían comprometer la continuidad, la seguridad, la calidad y la sostenibilidad del servicio eléctrico bajo jurisdicción federal.

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Entre los argumentos expuestos, el Gobierno indicó que durante 2025 el sistema registró un margen de reserva operativa reducido frente al pico de demanda, además de señalar limitaciones estructurales en el transporte eléctrico, elevados niveles de utilización de las estaciones transformadoras y la antigüedad de parte de la infraestructura de distribución.

Los objetivos que plantea el decreto

El decreto sostiene que la continuidad de la emergencia permitirá mantener las medidas regulatorias y operativas necesarias para avanzar con la normalización progresiva del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), consolidar la sostenibilidad económico-financiera del sistema y preservar la seguridad del abastecimiento durante el período de transición.

Además, el Poder Ejecutivo señaló que la coordinación entre el sistema eléctrico y el de transporte de gas natural resulta necesaria debido a la interdependencia entre ambos sectores, especialmente por el rol del gas natural en la generación térmica de energía eléctrica y su impacto sobre los costos de generación y el despacho del sistema.

La norma también sostiene que la prórroga busca evitar discontinuidades regulatorias, demoras en la implementación de medidas operativas y financieras, pérdida de previsibilidad para los agentes del mercado y riesgos para la continuidad del servicio público de electricidad.

En ese marco, el Gobierno afirmó que la extensión del régimen excepcional no debe interpretarse como una simple prolongación temporal, sino como una herramienta para sostener el proceso de transición y normalización del sector energético, mientras continúan las reformas y adecuaciones previstas en el mercado eléctrico.

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Finalmente, el artículo 1° del Decreto 585/2026 establece: "Prorrógase la emergencia del Sector Energético Nacional declarada por el Decreto N° 55 del 16 de diciembre de 2023 y prorrogada por los Decretos Nros. 1023 del 19 de noviembre de 2024 y 370 del 30 de mayo de 2025, en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y las acciones que de ella deriven, hasta el 31 de diciembre de 2027, y con el alcance previsto en los decretos precitados", según el Poder Ejecutivo.

GZ/lr