Grassi anunció que logró los apoyos para quedarse con Vicentin

La empresa rosarina Grassi S.A. informó este viernes que alcanzó “ampliamente” las mayorías requeridas de capital y de acreedores en el proceso de cramdown de la agroexportadora Vicentin S.A.I.C.

Vicentin entró en default a fines de 2019 con una deuda que ronda los US$ 1.500 millones y alrededor de 1.700 acreedores. El cramdown es un mecanismo donde los acreedores u otros actores externos hacen una propuesta para tomar el control de una empresa que se declaró en default. La propuesta ganadora es la que obtiene por lo menos la mitad más uno de los acreedores y las dos terceras partes de la deuda concursal.

Según Grassi, obtuvo el apoyo de “cerca del 70% de los acreedores y más del 80% del capital”, por ello solicitó la homologación judicial y adjudicación de las acciones correspondientes ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe, Fabián Lorenzini.

La parte competidora de Grassi es el consorcio conformado por Molinos Agro – Louis Dreyfus Company (LDC).

“Deseamos agradecer formalmente el apoyo y la confianza recibida por una enorme mayoría de acreedores que acompañaron con su voto y su conformidad la propuesta que presentamos a los fines de recuperar una compañía de la enorme envergadura y trascendencia que tiene Vicentín para todo el sector agroindustrial”, expresó Grassi en un comunicado oficial.

El directorio de Grassi destacó que ha sido “activo protagonista en la búsqueda de una solución” desde el default de Vicentin hace más de cinco años, que derivó en un extenso y complejo proceso concursal. Según la empresa, su propuesta busca “honrar y responder a las deudas contraídas, reparar el perjuicio ocasionado a tantos productores y acreedores en general que sufrieron un grave impacto por esta situación, y recuperar y sostener la capacidad operativa de la empresa”.

Homologación

De obtener la homologación judicial, la empresa pasará a controlar a una de las compañías más emblemáticas del sector agroindustrial argentino.

“Estamos orgullosos de haber podido representar a todo ese gran universo de actores fundamentales de la industria con una propuesta acorde a sus expectativas, que fue diseñada para poner en pie a Vicentín, devolverle el brillo y el protagonismo que supo tener y llevarla a un siguiente nivel de competitividad y excelencia”, indicaron.

Finalmente, Grassi manifestó que es consciente del “enorme compromiso” asumido y se mostró confiada en el camino iniciado y en las empresas que acompañarán esta nueva etapa.

