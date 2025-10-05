Guzmán presentó propuestas para resolver las crisis de deuda

Luego de presentarlo en el Vaticano, Francia, Estados Unidos y España, el exministro de Economía Martín Guzmán llevó esta semana el Reporte del Jubileo a su ciudad natal, La Plata. El informe, que propone tomar acciones urgentes para resolver las crisis de deuda, fue presentado en un encuentro organizado por el arzobispo Gustavo Carrara, designado por el papa Francisco.

El documento, que Francisco encomendó al premio Nobel Joseph Stiglitz y a Guzmán, reúne el trabajo de más de treinta expertos internacionales y propone una profunda reforma de la arquitectura financiera global para enfrentar las debacles económicas generadas por los endeudamientos en los países subdesarrollados, enfocado en el sur global.

Según el informe, 3.400 millones de personas viven en países que destinan más recursos al pago de intereses que a la salud, y 2.100 millones en naciones que priorizan la deuda por sobre la educación. “La dignidad de cada persona debe estar en el centro de la economía”, subrayó Carrara –el primer cura villero promovido a obispo por Jorge Bergoglio–, enmarcando la presentación en la tradición cristiana del Jubileo.

Guzmán, por su parte, advirtió que “la dinámica global es asimétrica: en cada crisis, los capitales migran hacia economías seguras, dejando sin recursos a los países en desarrollo”, y destacó que el informe “es un llamado urgente a la acción para reformar las reglas que hoy agravan la desigualdad global”.

El Reporte del Jubileo fue presentado oficialmente el 20 de junio en el Vaticano, con el respaldo de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales. Plantea medidas concretas para aliviar las deudas insostenibles, prevenir futuras crisis y promover un desarrollo sostenible en los planos económico, social y ambiental.

Para el papa Francisco, el Año del Jubileo 2025 representa una oportunidad para repensar las estructuras económicas desde la ética y la justicia social. En ese espíritu, el trabajo encabezado por Stiglitz y Guzmán constituye un aporte al legado del Pontífice: un llamado a poner la economía al servicio de la dignidad humana y de los pueblos más vulnerables.