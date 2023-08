Importados: en salud se quejan por las demoras en ingresos de insumos

Cuando el Gobierno anunció la aplicación del impuesto PAÍS para bienes (7,5%) y servicios (25%) también afirmó que, entre otros productos, quedaban exceptuados los de consumo básico y los insumos relacionados con la salud. Sin embargo, y hasta tanto no se reglamente, la materia prima para producir medicamentos y los elementos necesarios para tratamientos como diálisis lo están pagando. Desde los sectores involucrados aseguraron a PERFIL que existe mucha preocupación por la continuidad de las prestaciones e incertidumbre por el impacto en los precios.

La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) emitió un comunicado a fines de la semana pasada, advirtiendo que, a la grave situación del sector por los constantes aumentos de precios en los insumos se le sumaban ahora “las últimas medidas oficiales que prometen agravar el escenario”. Ante el reclamo, el mismo lunes fueron convocados por el Ministerio de Salud para tener una reunión. “Lo primero que nos dijeron es que todos los insumos médicos están exentos de este impuesto, pero en la práctica no es así”, le comentó a este medio Jorge Abdala, presidente de la Confederación.

El impuesto no solamente se está aplicando a los insumos necesarios para hacer diálisis, sino también a los materiales utilizados para fabricar medicamentos. Laboratorios consultados por PERFIL aclararon que esperan la solución prometida para los próximos días.

“Supuestamente estamos exceptuados, pero nos dijeron que hasta que no salieran las posiciones arancelarias nos iban cobrando, y en todo caso haciendo un crédito o compensación”, aseguraron a este medio.

Esta semana se publicaron nuevas posiciones arancelarias exceptuadas, pero muy pocas están incluidas en lo que es la producción. “De un listado de las 130 posiciones arancelarias exceptuadas nosotros tenemos una”, explicaron.

Por ahora los laboratorios, que renovaron el acuerdo de precios con el Gobierno para mantener los valores de los medicamentos por 60 días, pagan el impuesto PAÍS, algo que puede impactar en los costos “e implicaría un cambio evidente en las reglas de juego”, detallaron.

A la espera de la reglamentación de las medidas anunciadas, las empresas manifestaron su inquietud. “Hasta hoy pagamos, no sabemos mañana o el lunes”, concluyeron.

Desde Cadra también esperan la excepción para insumos, cuyo listado le presentaron al Ministerio de Salud esta semana. El 90% de los materiales utilizados en los tratamientos de diálisis son importados, por lo tanto “están en el vaivén en el aumento del dólar, y este tema del impuesto a las importaciones nos afecta directamente”, agregó Abdala. “No entiendo con qué argumento cobraron el impuesto. Si implementás una medida tenés que saber antes a quién vas a eximir”, aseguró el especialista. “Seguí poniéndole el impuesto a los viajes a Miami, a los zapatos importados, a lo que vos quieras, pero decí claramente que a la salud no”.

A los altos costos de los insumos de la salud, en su mayoría valuados en dólares, se les suma el desabastecimiento. “Muchos insumos no entran al país directamente por problemas de falta de dólares, por problemas de importaciones, y van desde prótesis hasta medicamentos oncológicos”, aseguró a PERFIL Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. A esto, continuó, se agrega la situación particularmente grave para los jubilados que deben hacerse diálisis a través de PAMI, porque, según el gerontólogo, “no hay provisión continua y normal de los elementos que se necesitan. No están llegando a los sanatorios, que además habían acordado sus aranceles con PAMI”. Las nuevas medidas, aunque sean aplicables por unos días, podrían poner en peligro estos acuerdos: “Es un sector muy cerrado el de los sanatorios de diálisis porque es un servicio que no se puede interrumpir”, agregó.