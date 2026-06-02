La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) actualizó los topes de facturación que determinan las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Ciudad de Buenos Aires. La medida, aprobada por la Legislatura porteña, apunta a evitar que la inflación genere un salto automático en la carga impositiva de empresas, comercios y prestadores de servicios.

El cambio busca corregir una distorsión habitual en contextos de alta inflación: cuando la facturación nominal sube por precios, pero no necesariamente por mayor actividad real, algunos contribuyentes pueden quedar alcanzados por alícuotas más elevadas. Con la actualización de los topes, la Ciudad intenta que ese aumento nominal no se traduzca en una presión tributaria adicional.

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A partir del 1° de junio, el tope de facturación anual para actividades vinculadas a servicios públicos —gas, electricidad y agua—, restaurantes y hoteles, comunicaciones, servicios inmobiliarios y de alquiler, servicios sociales y de salud, enseñanza, administración pública y otros rubros pasa de $2.004.000.000 a $2.154.300.000.

En tanto, para los servicios de comercialización y reparaciones, el límite anual se eleva de $364.000.000 a $391.128.000. La actualización implica un alivio fiscal para contribuyentes que, de otro modo, podrían haber quedado encuadrados en una escala superior por el solo efecto de la inflación.

Además, AGIP dispuso otra modificación orientada a simplificar trámites. El monto mínimo de deuda tributaria considerado en gestiones que requieran acreditar inexistencia de deuda o solicitar beneficios fiscales sube de $1.000 a $10.000. Según el organismo, la medida apunta a facilitar los procesos administrativos y hacerlos más accesibles para los contribuyentes.

Bonificaciones para monotributistas porteños

La actualización de topes se suma a otras medidas que la Ciudad viene implementando para contribuyentes del Régimen Simplificado. Este año, quienes tributan bajo ese esquema y realizan prestaciones de servicios de manera independiente acceden a bonificaciones según su categoría.

El beneficio alcanza a oficios y actividades como peluqueros, fotógrafos, mecánicos, personal trainers, esteticistas y otros trabajadores independientes.

Para las categorías A, B y C, la bonificación es del 100%, por lo que dejan de pagar el impuesto. Para las categorías D a H, la reducción alcanza el 75% del monto correspondiente.

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Desde AGIP remarcaron que estas medidas forman parte del proceso de unificación del Régimen Simplificado de la Ciudad con el Monotributo Nacional. Desde enero de 2026, esa integración permite que más de 200.000 contribuyentes porteños centralicen sus gestiones tributarias.

Con estos cambios, la Ciudad busca aliviar la carga administrativa y fiscal sobre pequeños contribuyentes, trabajadores independientes, comercios y sectores de servicios, en un contexto en el que la inflación puede alterar los parámetros nominales de facturación sin reflejar necesariamente una mejora real de la actividad.

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