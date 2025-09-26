Juan Pazo, titular de ARCA: "siempre que tomamos una medida de fondo, nunca nadie sabía"

El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, buscó despejar las dudas y las críticas que se generaron por lo rápido que las grandes cerealeras lograron completar el cupo de exportaciones de granos con retenciones cero. En su defensa, informó que “siempre que tomamos una medida de fondo, nunca nadie sabía".

En el canal de streaming Carajo, el titular comentó que las empresas exportadoras no tienen el volumen declarado para vender y que tendrán que comprárselo a los productores que allí tendrán la posibilidad de defender el precio.

Cabe recordar que el lunes, el vocero oficial Manuel Adorni, anunció que las retenciones a los granos se reducirían a cero hasta el 31 de octubre o hasta completar el monto de 7.000 millones dólares, lo que ocurriera primero. En solo 72 horas se alcanzó el límite monetario.

“En el tiempo para poder cumplir los cupos de las declaraciones juradas a los que se comprometieron las cerealeras van a tener que comprar alrededor de US$ 4.000 millones en los próximos 90 días a los productores”, señaló Pazo en el programa Las Tres Anclas.

El jefe de ARCA afirmó además que "es muy importante la transparencia en el manejo de la información y siempre que tomamos una medida de fondo, nunca nadie sabía".

Felipe Núñez, asesor en el Ministerio de Economía y uno de los conductores del programa Las Tres Anclas, se sumó a la defensa del equipo que lidera Luis Caputo al afirmar que: "no hay ninguna complicidad".

Agregó además que "nadie sabía de la medida, se tomó el domingo, lo sabíamos unos pocos y, como siempre en este equipo económico, no hacemos offs y nadie se entera de las medidas antes de que sucedan. Lo mismo pasó con el cepo. Entonces no hay ningún tema ahí, no hay ninguna complicidad".

Las críticas recibidas

La medida de retenciones cero se dio a conocer el lunes por la noche en el boletín oficial, para el miércoles ya se había completado el cupo de 7.000 millones de dólares. Ese mismo día se dio a conocer el listado de una docena de cerealeras que habían copado ese monto, limitando un mínimo porcentaje para productores, lo que generó quejas de dirigentes del sector.

Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural, dijo “queremos ver si el productor realmente pudo aprovechar este beneficio. ¿Cómo puede ser que la exportación haya emitido en tan poco tiempo tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero?”.

Por su parte, Andrea Sarnari de Federación Agraria expresó al respecto que “al productor pequeño y mediano no lo benefició, y ni siquiera cerca le pasó de la tranquera”.

Quien también dejó en claro su postura fue el presidente de la Confederación Agraria Argentina (CRA), Carlos Castagnani, quien aseveró que “es importante remarcar que el grueso de los productores no accedió de manera directa a la rebaja de retenciones que se implementó para lograrlo”.

GZ