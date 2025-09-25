Carlos Rodríguez: “La gente de campo no recibió nada”

El economista Carlos Rodríguez aseguró que “la gente de campo no recibió nada” al cuestionar la implementación del plan de retenciones cero aplicado por el gobierno de Javier Milei.

“Se gastaron más de 1500 millones de dólares en un negocio que favoreció a unos pocos grandes exportadores. La gente de campo no recibió nada”, agregó el analista económico.

“Para eso hay plata, para comprar remedios para enfermos terminales no hay plata!. Típico de la mesa de dinero que maneja la economía”, cuestionó Rodríguez.

“Encima van a poner casi 10 billones de pesos en el mercado. No se qué harán los suertudos con esa liquidez...”, cerró el economista formado en la Escuela de Chicago.

“Los productores llegaron tarde al reparto”

Luego escribió en su cuenta de la red social “X”: “Por lo que estoy aprendiendo de esta experiencia parece que :

-El Tesoro dejó de cobrar 1700 millones de dólares

-Los grandes exportadores se llevaron una buena parte de eso

-Los Chinos llenaron barcos de soja más barata.

-Los productores llegaron tarde al reparto.

-Los sojeros de USA están furiosos.”



“Falta saber de dónde saldrán (BCRA o Tesoro), y que va a pasar con los 9.5 billones de pesos que se usarán para comprar esos dólares”, concluyó Rodríguez, quien se define como “conservador de derecha pro Mercado”.