Jubilados en CABA: la canasta para adultos mayores subió hasta 43% y le ganó por 16 puntos al haber mínimo

El costo de vida de los adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires creció muy por encima de los ingresos previsionales durante el último año. Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, las distintas canastas diseñadas para medir los gastos de este segmento registraron aumentos de entre 37% y 43% interanual, mientras que el haber jubilatorio mínimo, incluido el bono, avanzó 27,1% en el mismo período.

La mayor brecha se dio entre quienes enfrentan menores gastos nominales: los adultos mayores que son propietarios y no pagan medicina prepaga. En esos hogares, el peso creciente de las tarifas de servicios públicos y del transporte terminó provocando un incremento proporcionalmente mayor en el presupuesto mensual.

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El trabajo, elaborado por Flavia Llanpart Gobbi y Elisa Ichaso, analiza la evolución de las canastas para adultos mayores entre julio de 2025 y julio de 2026 y busca medir cuánto dinero necesitan diferentes tipos de hogares para cubrir alimentación, vivienda, salud, transporte, mantenimiento y gastos personales.

Cuánto necesita un adulto mayor para vivir en la Ciudad

La Defensoría construyó seis tipos de hogares en función de la edad, composición familiar, condición de tenencia de la vivienda y cobertura de salud.

Para julio de 2026, una pareja de hasta 74 años, propietaria de su vivienda y sin medicina prepaga, necesitaba $1.674.920 mensuales para cubrir la canasta total.

Un año antes, ese mismo presupuesto era de $1.180.062, lo que implica una suba de 41,9%.

Si esa misma pareja tenía además medicina prepaga, el costo ascendía a $2.953.995 mensuales, con un incremento interanual de 37%.

Entre quienes alquilan, una pareja de hasta 74 años necesitaba $2.471.203, un 38,6% más que doce meses atrás.

La situación cambia para los hogares unipersonales. Una mujer mayor de 75 años, propietaria y sin prepaga, requería $929.890 por mes, frente a $650.329 un año antes. Esa canasta fue la que más aumentó: 43% interanual.

Para una mujer mayor de 75 años con vivienda propia y medicina prepaga, el presupuesto mensual ascendía a $1.569.428, mientras que si alquilaba debía disponer de $1.520.239.

La diferencia entre el costo de las canastas y la evolución de los haberes previsionales es uno de los principales puntos del estudio.

Mientras las distintas canastas aumentaron entre 37% y 43%, la jubilación mínima con bono acumuló una suba de apenas 27,1% entre julio de 2025 y julio de 2026.

La brecha llegó así a 15,9 puntos porcentuales en el caso de una mujer mayor de 75 años, propietaria y sin cobertura privada de salud. Incluso en los hogares cuya canasta tuvo el menor aumento, la diferencia con la evolución del haber mínimo fue de casi 10 puntos porcentuales.

El informe recuerda además que, a valores de julio de 2026, el haber mínimo se ubicaba en $411.989,33 más un bono de $70.000.

Servicios y transporte, los gastos que más aumentaron

El mayor deterioro no provino de los alimentos sino de los servicios.

El transporte aumentó 96,8% interanual, tomando en cuenta viajes en colectivo, subte y taxi. Los servicios públicos de agua, gas y electricidad registraron subas de 95,7% en los hogares de parejas y de 92,3% en los hogares de mujeres mayores de 75 años.

También hubo aumentos importantes en las comunicaciones y televisión por cable, de alrededor de 47%, mientras que la canasta alimentaria subió 37% y los alquileres y expensas avanzaron cerca de 32%.

El salto de los servicios modificó incluso la estructura tradicional de gastos de los jubilados.

Para una mujer mayor de 75 años que vive sola, es propietaria y no paga prepaga, los servicios básicos ya representan el 40,2% del presupuesto mensual, mientras que la alimentación explica el 28,2%.

En el caso de una pareja propietaria sin prepaga, los alimentos todavía ocupan el primer lugar, con 37,1% del gasto, aunque los servicios básicos ya representan otro 33,7%.

La composición del gasto cambia radicalmente en los hogares que pagan alquiler o medicina privada.

Para una pareja de adultos mayores con prepaga, la salud representa 49,5% de todo el presupuesto mensual. En una mujer mayor de 75 años con cobertura privada, el peso alcanza 46,9%.

Entre los inquilinos, en tanto, el alquiler transforma a los servicios básicos de la vivienda en el principal componente de la canasta: más de la mitad del presupuesto mensual se destina al pago del alquiler.

De acuerdo con el informe, salvo en uno de los seis hogares analizados, los gastos asociados con los servicios igualan o superan a los destinados a alimentación.

Cuántos adultos mayores dependen del sistema previsional

El estudio también muestra el peso que tiene la población adulta mayor en la Ciudad. Según el Censo 2022, el 17% de los porteños tiene más de 65 años y existen 120 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años.

Además, casi un tercio de la población mayor supera los 80 años y existe una fuerte feminización: por cada 100 varones mayores de 65 años hay 160 mujeres.

La cobertura previsional alcanza al 76% de las personas de 65 años o más. Sin embargo, 20,2% continúa trabajando sin haberse jubilado, mientras que otro 5,7% trabaja aun después de haber obtenido el beneficio previsional. Sólo 3,3% no cuenta con ingresos laborales ni previsionales.

Otro de los datos destacados es que cerca del 40% de los jubilados accedió al sistema mediante una moratoria. A nivel nacional, ocho de cada diez mujeres que utilizaron este mecanismo ingresaron a través de ese régimen, frente a cinco de cada diez varones.

A su vez, incluso entre quienes completaron los 30 años de aportes existe una proporción relevante de jubilados con ingresos próximos a la mínima: en junio de 2026, alrededor del 34% de los jubilados sin moratoria cobraba menos de $500.000 mensuales.

El diagnóstico de la Defensoría es que el fuerte incremento de servicios públicos, transporte y vivienda produjo una reconfiguración del presupuesto de los adultos mayores y profundizó la distancia entre ingresos y gastos. El documento concluye que los ajustes mensuales del haber mínimo fueron insuficientes para acompañar la evolución del costo de vida de este sector.

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