Kristalina Georgieva seguirá al frente del FMI por cinco años más

Kristalina Georgieva tendrá un segundo mandato como Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) por cinco años a partir del 1 de octubre de 2024, de acuerdo con el Directorio Ejecutivo del organismo.

La búlgara era la única candidata para su sucesión al frente del organismo tras el mandato que comenzó en 2019.

Según los coordinadores Afonso Bevilaqua y Abdullah BinZarah, la Junta Ejecutiva del organismo "elogió el fuerte y ágil liderazgo" de Georgieva en la respuesta "sin precedentes del FMI" a los impactos de la pandemia en la economía global.

Esto incluye "la aprobación de más de $360 mil millones en nuevos financiamientos desde el inicio de la pandemia para 97 países, alivio del servicio de la deuda para los miembros más pobres y vulnerables del Fondo, y una histórica asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) equivalente a US$650 mil millones”, afirmaron los coordinadores.

Y agregaron que ”bajo su liderazgo, el Fondo introdujo nuevos e innovadores mecanismos de financiación, incluidos el Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad y el Servicio de Choque Alimentario. Reabasteció el Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza, con capacidad para movilizar préstamos concesionales a sus miembros más pobres, y concretó la Mesa Redonda Mundial sobre Deuda Soberana. También aseguró un aumento de cuota del 50 por ciento para reforzar los recursos permanentes del Fondo y acordó agregar un tercer presidente africano subsahariano a la Junta del FMI”, agregaron.

Según los coordinadores, “de cara al futuro, la Junta acoge con agrado el énfasis constante de la señora Georgieva en cuestiones de estabilidad macroeconómica y financiera, al mismo tiempo que garantiza que el Fondo continúe adaptándose y evolucionando para satisfacer las necesidades de todos sus miembros”.

El segundo mandato de Georgieva

Por su parte, Kristalina Georgieva agradeció la confianza de la Junta Ejecutiva para un segundo mandato: “El apoyo financiero, el asesoramiento político y el trabajo de desarrollo de capacidades del FMI, entregado por nuestro personal excepcional, han contribuido a la capacidad de los países para lidiar con una alta incertidumbre y cambios abruptos en las condiciones económicas”.

“Somos y seguiremos siendo un canal de transmisión de buenas políticas para nuestros miembros y seguiremos esforzándonos por ser más efectivos, incisivos y un lugar acogedor para que los países se unan para abordar desafíos globales”, señaló la directora.

El saludo de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, felicitó a la búlgara por seguir al frente del FMI a través de un psoteo en su cuenta de X (ex Twitter).

"Felicitaciones Kristalina por un nuevo mandato como MD del FMI", expresó Caputo.

El ministro de economía viajará a Washington la semana próxima en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. En abril, la Argentina deberá afrontar tres vencimientos con el Fondo. El martes 9 de abril deberá pagar US$ 1.288 millones; el 16 de abril vencerán US$ 644 millones y el 30 de abril se le sumarán US$ 88.000.

