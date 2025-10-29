La actividad económica registró en septiembre una caída del 0,8% con respecto al mes anterior, de acuerdo con el Indicador General de Actividad (IGA-OJF) elaborado por Orlando J. Ferreres & Asociados.

De esta manera, tras el repunte de agosto, la economía argentina volvió a contraerse y cerró el tercer trimestre con una reducción de 0,3% respecto al segundoñ. “De confirmarse esta baja en las cuentas nacionales, estaríamos frente a una recesión en sentido técnico”, indica el informe.

La actividad mostró un crecimiento interanual del 4,1% y acumula una suba de 5,7% en los nueve meses de este 2025. Este desempeño anual se explica principalmente por el impulso de la intermediación financiera y del sector de minas y canteras, mientras que la industria manufacturera presentó la mayor contribución negativa.

Ferreres & Asociados destacó en el informe que, tras el resultado electoral favorable al oficialismo, se redujo la tensión cambiaria y se recompuso parcialmente la confianza sobre el modelo económico, aunque advirtió que esto “por sí solo no logrará reactivar la marcha de la actividad”.

Para la consultora, el nuevo escenario ofrece un contexto más propicio para recomponer ingresos, consumo e inversión, pero aún persiste un cuadro de estancamiento económico.

Sectores con desempeño dispar en septiembre

El reporte de la consultora mostró que el sector agropecuario continuó con dificultades: en septiembre cayó 0,5% interanual, acumulando una baja de 1,8% en lo que va del año. En el detalle, la actividad agrícola retrocedió 1,8%, mientras que la ganadería no mostró variaciones.

En tanto, la industria manufacturera registró una contracción interanual de 1,1%, aunque en el acumulado de enero a septiembre aún muestra un avance de 2,2%. La medición desestacionalizada del IPI-OJF reflejó también una baja mensual del 0,8%, confirmando la pérdida de dinamismo del sector fabril.

Por su parte, el rubro de electricidad, gas y agua tuvo un repunte del 5,7% interanual, tras dos meses de caídas consecutivas. De acuerdo con el informe, la generación eléctrica aumentó un 1,1%, impulsada por una mayor demanda residencial debido a temperaturas más bajas. Aun así, el sector acumula una merma del 1,9% en los primeros nueve meses del año.

Por último, el mejor desempeño volvió a darse en minas y canteras, que en septiembre creció 4,7% interanual y acumula una suba del 7,8% en 2025. Según Ferreres & Asociados, la producción de petróleo crudo aumentó 13,6%, mientras que la de gas natural se contrajo 5,8%. Este sector se consolidó como uno de los principales motores de la economía argentina, ayudando a amortiguar la caída general de la actividad.

