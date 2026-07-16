La batalla eléctrica: Stellantis se anticipa el desembarco de Elon Musk y define la nueva era automotriz

La corporación más grande de la industria automotriz se prepara para una guerra frontal contra el hombre más rico del planeta, en suelo argentino. Ante el inminente arribo de la compañía de Elon Musk, el Grupo Stellantis decidió adelantarse. Con el lanzamiento de la firma asiática Leapmotor, el conglomerado europeo define el nuevo campo de batalla en el país: los vehículos de nuevas energías (NEV) destinados a una clase media que exige tecnología de alta gama a precios competitivos frente al deterioro de sus ingresos.

El mercado de autos eléctricos e híbridos en la Argentina maduró a un ritmo frenético, catalizado por la apertura importadora y una regulación que fijó arancel cero para un cupo de 25.000 unidades anuales. Los números lo ratifican: en junio de 2026, los patentamientos de vehículos 100% eléctricos experimentaron un salto interanual del 1630%, pasando de 50 unidades en 2025 a 865 operaciones.

Si a esto se suman los 6.479 híbridos vendidos en el mismo mes —un alza del 307,2%—, la nueva movilidad logró absorber un rotundo 17% del total de las ventas de autos y comerciales livianos. Todo esto ocurre en un contexto contractivo para el negocio tradicional, donde el mercado automotor general cayó un 12,8% interanual, cerrando junio con 45.995 unidades.

La estrategia híbrida y el factor autonomía

Para capitalizar este escenario, Stellantis —que a principios de 2024 conformó la empresa conjunta Leapmotor International BV para explorar el mercado global— anunció el inicio de operaciones de la marca china con una red inicial de 12 puntos de venta y 20 de postventa. "La llegada de Leapmotor representa un nuevo paso en la estrategia de electrificación de Stellantis en la región", afirmó el presidente de Stellantis Argentina, Martín Zuppi. El ejecutivo enfatizó que la jugada trasciende la mera incorporación de una firma, detallando que pondrán a disposición "toda la fortaleza de Stellantis: nuestra red comercial y de postventa, la capacidad logística, el conocimiento del mercado y la experiencia de un grupo que lidera la industria".

Con beneficios fiscales, Milei le abre la puerta a Musk para que desembarque Tesla

La estrategia del holding se centra en la tecnología REEV (Range Extended Electric Vehicle). Ante una infraestructura de recarga de alta potencia todavía incipiente en el plano local, los modelos iniciales de la gama, los SUV ultra-híbridos B10 y C10, combinan un motor eléctrico con un generador a combustión de 1.5 litros. Una ingeniería que elimina la barrera de la recarga al garantizar autonomías combinadas cercanas a los 900 kilómetros.

El avance de China

La irrupción de Leapmotor no es un fenómeno aislado, sino la institucionalización del avanzado ecosistema manufacturero asiático en la Argentina. Hoy, China redirige su excedente de stock hacia mercados emergentes tras consolidar una estrategia de integración vertical y subsidios estatales que redujo los costos y tiempos de desarrollo a la mitad frente a las terminales occidentales tradicionales. El gigante asiático se consolidó como el tercer origen más relevante del mercado local, concentrando el 13,97% de los patentamientos totales con 6.273 unidades en junio.

Argentina vs. Inglaterra: el auto que domina el mercado británico en 2026

El principal exponente de esta avanzada hasta hoy es BYD. La marca domina el nicho a pura batería: durante el último mes concentró casi el 70% del segmento 100% eléctrico con 604 patentamientos, y lideró la tabla general de firmas importadas con 1.740 unidades. En paralelo, traccionó fuerte en los híbridos con 1.136 vehículos, apenas por detrás de los 1.342 de Toyota.

El terreno que verá Tesla

La adopción de estas tecnologías dejó de ser una excentricidad de clientes sofisticados que buscaban formar parte de un club que maneja autos de alta tecnología. Hoy también apunta fuerte en la clase media-alta, presionada por la inflación en surtidores y atraída por una reducción drástica en los costos diarios. Este es el ecosistema maduro y altamente competitivo que encontrará Musk a su llegada.

El desembarco de Tesla está previsto formalmente para la próxima primavera, apalancado por la inauguración de una concesionaria en Montevideo, Uruguay, pautada para agosto. La ingeniería legal en el país ya está operativa: la compañía fijó domicilio en la calle Madero al 900, formalizó su estructura societaria como Tesla SRL en el Boletín Oficial y designó al ejecutivo Joaquín Lizarralde como country manager para comandar el negocio en ambas márgenes del Río de la Plata.

AM