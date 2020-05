La compraventa de dólares vuelve a estar centrada en casas de cambio

por Mirta Fernandez

Entre la bateria de medidas para frenar la demanda de dólares, y la escalada de la divisa, el Banco Central estableció que solo los bancos y las agencias de cambios podrán operar en la compra y venta de divisas. La medida fue dispuesta el jueves por la entidad monetaria a través de la comunicación A 6999, pero recién se conoció ayer.

Sobre los alcances, fuentes oficiales explicaron a PERFIL “se acabó lo de comprar y vender dólares en los kioscos”. Así la autoridad monetaria deja sin efecto una normativa de 2018 puesta en marcha durante la gestión de Federico Sturzenegger en el BCRA.

“Se vuelve a la normativa previa a enero de 2018 cuando regía que solo los bancos y las casas de cambio pueden intervenir en el mercado de divisas. Lo que había hecho Sturzenegger es liberar y que cualquiera simplemente inscribiéndose en un registro estaba autorizado a comprar y vender dólares”, indicó la fuente.

En ese sentido, precisó que “ahora para operar en el mercado de cambios tenes que estar registrado como casa de cambio exclusivamente, no puede tener otra actividad”.

Al respecto, un operador del mercado señaló a PERFIL que “hay varios brokers bursátiles que se adhirieron a este esquema de Sturzenegger y vendian dólares al publico” y agregó que “desde que está el cepo algunas Agentes de Compensación y Liquidación (Alycs) ofrecían vender dólares por encima del limite de us$200 al valor del dolar MEP”.

“Con esta medida básicamente buscan que hayan menos jugadores en el mercado de dólar Mep, y hacerle más dificil a la gente la compra de divisas”, evaluó.

La fuente oficial sostuvo que la medida afecta a sociedades de Bolsa como Balanz en el sentido de que tendrán 30 días para acomodarse a la nueva normativa. Y para eso, acotó, “tienen que crear una nueva empresa desde cero, con inscripción en Inspección General de Justicia (IGJ) exclusiva para el mercado de cambio y no pueden compartir actividad con nada más”.

Al respecto, la resolución estipula que “los operadores de cambio que no se adecuen a la fecha a estas nuevas disposiciones deberán presentar a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias un plan de encuadramiento, dentro de los próximos 30 días corridos, cuyo plazo de cumplimiento total no podrá exceder el 30 de setiembre de 2020, para lo cual se considerará la complejidad de cada situación en particular”.

Otra aclaración que brindó al fuente es que, por ejemplo, los supermercados que reciben dólares de sus clientes para pagar la factura “lo pueden seguir haciendo”. “·Lo que no podrán es cambiar esos dólares por pesos, es decir no puede actuar como una casa de cambio, como sucedía en algunos supermercados del interior del país especialmente”.

Esta medida se suma a las nuevas restricciones cambiarias que entrarán en vigencia la próxima semana para las empresas que tomaron créditos a tasas subsidiadas otorgados en el marco de la pandemia de coronavirus, y para aquellas que realicen operaciones de compra venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera, que tendrán que pedir la conformidad previa del BCRA para la adquisición de divisas.

“El lunes para las empresas que quieran comprar dólares empieza a regir que tienen que presentar la Declaracion Jurada de que no hicieron CCL ni MEP en los últimos 30 días, y comprometerse a no realizar esas operaciones a partir del momento en que requiere el acceso y por los 30 días corridos subsiguientes. Sin esa DDJJ no pueden comprar dólares para importar o pagar contratos ni nada. Si hicieron esa operación y ahora quieren comprar dólares necesitan conformidad previa del BCRA”, recordaron en la entidad monetaria.