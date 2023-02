La gripe aviar podría afectar las exportaciones avícolas

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, afirmó que por la gripe aviar "no habría restricciones comerciales" para la industria.

Este miércoles 16 se informó la detección de influenza aviar en aves silvestres en la provincia de Jujuy.

Bahillo indicó que la situación de emergencia sanitaria no tendría un impacto en las exportaciones y explicó: "Entendemos que no, porque los tratados comerciales establecen que si la enfermedad está en las aves silvestres, pero no ingresa en los ciclos productivos, en los establecimientos avícolas, no habría restricciones comerciales".

Desde la Cámara de Productores Avícolas (CAPIA), su presidente, Javier Prida, comentó a PERFIL que en la situación actual de presencia en animales silvestres “no tenemos problema para exportar”.

Sin embargo, Prida sostuvo que en el caso de que se detecte la enfermedad en un establecimiento comercial, se pueden dar dos situaciones.

En la primera, se podría suspender a la Argentina como país exportador y los compradores dejen de adquirir huevo o carne de gallina.

“La otra posibilidad es que se haga una zonificación, donde las áreas no afectadas puedan seguir exportando normalmente. En Estados Unidos se compartimentó por localidades, donde pueden exportar las que están libres de la enfermedad ubicadas a 10 km de distancia a la redonda de aquellas que tienen focos”, afirmó el presidente de CAPIA.

En Estados Unidos, se sacrificaron más de 50 millones de aves en 2022 y otras tantas en los 29 países de Europa donde fue detectada la enfermedad.

Producción avícola en la Argentina

En el país hay 1.037 establecimientos avícolas, de los cuales 956 se dedican exclusivamente a la producción de 50 millones de huevos, a razón de 500 huevos por segundo.

Las exportaciones representan el 4,2% del total de producción. En 2022, los envíos al exterior de huevo en cáscara y ovoproductos generaron 30 millones de dólares y los de carne de gallina otros 20 millones, aproximadamente.

“Dentro de las economías regionales, los ovoproductos son los que agregan más valor por tonelada exportada”, indicó Prida.

Control de la gripe aviar

En cuanto a la presencia de la gripe aviar, el secretario de Agricultura señaló que "no es fácil controlar el avance de este virus ya que son las aves migratorias quienes lo transmiten y trasladan”.

El funcionario buscó llevar tranquilidad "a la población en general, a los sectores productivos" dado que "la enfermedad no se transmite a los humanos, salvo que alguna persona sin la debida protección entre en contacto con un ave enferma y se lleve la mano a la cara, pero no se transmite a través de los alimentos".

LM CP