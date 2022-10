La importancia de adaptarse al cambio

Cuando hablamos de Adaptación al Cambio, y pensamos en cómo se compone, son dos palabras. Adaptación, es una variable endógena, que depende de nosotros y podemos controlar. Ahora, el cambio es una variable exógena, no depende de nosotros. Podemos estar a favor, en contra; podemos intentar que no cambie, pero no depende de nosotros y no podemos hacer casi nada para evitarlo. El cambio ya existe.

Quiero hablar de algunos casos puntuales. Blockbuster, fue la empresa mundial N 1 en alquiler, 1º de VHS, luego de DVD, finalmente de Blu Ray. Se basaba en que el consumidor iba a una tienda física y alquilaba películas y series. Hoy no existe más, ya es historia.

Agentes de cambio para escenarios tecnológicos

Netflix tenía un modelo de negocios parecido. A partir de un abono mensual, enviaba las películas (DVD) a tu casa a través del correo. El producto era el mismo.

¿Qué pasó? Netflix observó el crecimiento de internet y su penetración en el mundo, vio el cambio y se adaptó a él. Unos años después, pasó todo su modelo de suscripción al Streaming, al internet. Y lo que tiene más impacto es que, siendo los número 1, se dieron cuenta de que el modelo no podía ser sólo de streaming, si no que lo que tenía valor era el contenido. Se tuvieron que adaptar nuevamente y generar su propio contenido para evitar que empresas como Warner, Sony, Disney se llevaran sus contenidos y quedarse sin nada que “streamear.” Hoy es uno de los productores más grandes de películas y series a nivel mundial.

El caso Blackberry y Apple

Otro caso parecido es el de Blackberry y Apple. Blackberry era la empresa N1 de teléfonos celulares “smart.” Tenía su propio servicio de mensajería y su caballito de batalla, el teclado (físico). Toda persona de negocios, en 2011, tenía un Blackberry en sus manos. Hoy, Blackberry es historia. ¿Qué pasó? Apple los pasó por encima, junto con el resto de las empresas de teléfono. Hoy ningún Smartphone tiene teclado.

¿Qué decía el director de Microsoft cuando Apple lanzó su teléfono celular?

- Que iba a ser el teléfono más caro y menos vendido de la historia.

- Que no era atractivo porque, al no tener teclado, no servía para mandar e- mails.

- Que Blackberry vendía millones de teléfonos por año y Apple ni uno.

La dificultad de ser el N° 1

Lograr ser el número 1 del mercado es extremadamente difícil. El desafío es lograr mantenerse, no confiarse en que, por ser los que más venden eso se va a sostener para siempre.

También hay casos de adaptación exitosa. Ante un contexto súper desafiante existe la posibilidad de adaptación. Por ejemplo, el caso de AIRBNB cuyo negocio es el alquiler de casas particulares para turistas. Está jaqueando el mercado hotelero. Pero en 2020 llegó una pandemia mundial y se frenó el mercado turístico a cero, de un día para el otro.

La dirección de Airbnb tuvo que tomar una difícil decisión, desvincularon casi al 25% de su nómina de empleados para poder subsistir.

Y por otro lado, crear algo nuevo para sostener el negocio. Para eso armaron lo que se llamó “Experiencias AIRBNB.” Básicamente fue armar una propuesta para que la gente pudiera tener una experiencia de turismo virtual, ir a recitales, recorrer una ciudad. Lo que lograron, además de sobrevivir, fue que en el último trimestre del 2020 lograron superar los ingresos vs al último trimestre de 2019 pre-pandemia.

¿Y cómo llevamos estas ideas al mundo de la Propiedad Horizontal?

Se me ocurren, como ejemplos, casos concretos del rubro en el que tuvieron que hacer cambios. Cuando salió la disposición del formato único de expensas, Expensas Claras o Mis Expensas, en la Ciudad de Buenos Aires, los administradores debieron trabajar con un nuevo formato. Muchos decidieron confiar en algunas de las empresas de CASIPH para respetar esta nueva regla. Durante la pandemia mundial, de la noche a la mañana, los administradores tuvieron que pasar a comunicarse en forma 100% virtual, se dejaron de imprimir expensas y muchas reuniones, asambleas, votaciones virtuales. Todos de una forma u otra tuvieron que adaptarse.

Este tipo de cambios resultan en un corte muy definido, muy claro, muy abrupto, de un momento al siguiente. Pero no siempre el cambio es tan abrupto, tan definido, tan marcado.

Muchas veces, el cambio es algo que va por debajo, casi imperceptible, no se ve en la superficie. Y cuando nos queremos dar cuenta y adaptarnos, ya estamos tarde. Blackberry tuvo su teléfono touch, pero lo sacó cuando ya no tenía clientes, ya los había perdido. Si nos queremos adaptar cuando el cambio sucedió, ya es tarde. Cuando Blockbuster quiso armar un servicio de streaming, ya era muy tarde.

El dilema es, ¿Nos adaptamos al cambio? ¿O lo que tenemos que hacer en realidad es ANTICIPARNOS al cambio? La mirada nueva es anticiparnos. Y hay muchas cosas que ya podemos ir viendo anticipadamente.

¿Quién es el nuevo consumidor en los consorcios? Porque “Doña Rosa” sigue viviendo en un consorcio, pero también están viviendo en los consorcios los millenials, los centennials, la generación X, Z, T. Ya son clientes de los consorcios. Y cada vez es más rápido. Y eso no es en un futuro, eso está pasando ahora. Ya están viviendo en sus edificios. Sus modelos de consumo, sus formas de relacionamiento son otras. Sus necesidades, son otras. Entonces, si ya lo vemos, si ya lo sabemos. Si nos queremos adaptar cuando el cambio sucedió, estamos tarde.

Entonces, ¿qué estamos haciendo para adaptarnos? ¿Cómo nos estamos anticipando a estos cambios?

* CEO. Octopus Proptech