La informalidad laboral alcanzó al 43% de los trabajadores a fines de 2025

La informalidad laboral en Argentina alcanzó al 43% de lo trabajadores en el cuarto trimestre de 2025, sobre un total de aproximadamente 13,5 millones de ocupados, en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.

El organismo señala que la informalidad refiere al “conjunto de personas ocupadas, ya sean independientes o en relación de dependencia, que desarrolla sus actividades al margen de las normas que las regulan”.

El dato del cuarto trimestre de 2025 implica un incremento de un punto porcentual (pp) respecto al mismo trimestre de 2024 y un descenso de 0,3 pp en comparación con el tercer trimestre.

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La informalidad es más alta entre mujeres (44,5%) que entre varones (41,8%). En cuanto a las franjas por edad, la mayor informalidad se registra en jóvenes de menos de 29 años (58,5%), seguida por mayores de 65 años (58,0%) y de 30 a 64 años (37,6%).

Los dos sectores con más alta informalidad, por lejos, son servicio doméstico (78%) y construcción (52,6%). En cuanto al nivel educativo, supera el 65% en quienes no completaron el secundario.

Análisis de los datos

“Al analizar la dinámica reciente, la tasa de informalidad muestra una leve tendencia creciente durante 2025, luego de ubicarse en torno al 42% en 2024. Este comportamiento sugiere que la recuperación económica aún no se traduce en empleo registrado, sino que gran parte de la inserción laboral continúa dándose en condiciones precarias”, indicaron desde el CEPEC.

“El mercado laboral argentino continúa mostrando una dualidad marcada: mientras una parte de los trabajadores accede a empleo formal, una porción significativa queda relegada a condiciones informales. Esto no solo afecta ingresos y estabilidad, sino que también limita el crecimiento económico de largo plazo y la sostenibilidad del sistema previsional”, añadieron.

Santiago Casas, Economista Jefe de EcoAnalytics afirmó que con datos a enero, la economía muestra un crecimiento del 6,4% acumulado desde noviembre 2023, “pero convive con una ‘recesión de demanda’ en los sectores más intensivos en trabajo, como el comercio, la construcción y la industria. Esto incentiva a que haya altos niveles de informalidad laboral”.

El economista agregó que si bien 43,0% representa una mejora de 0,3 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, el promedio de informalidad de 2025 se ubicó en 42,9%, es decir, 1,1 pp por encima del 41,8% registrado en 2024, año marcado por el fuerte ajuste inicial del gobierno.

Según Casas, “por ahora, la recuperación económica no está llegando al empleo de calidad. Los datos de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA) muestran que, más allá de la informalidad, la calidad del empleo formal se deterioró a fines de año”.

LM