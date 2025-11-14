El Riesgo País de Argentina, medido por el JP Morgan, experimentó una leve suba este 13 de noviembre de 2025, interrumpiendo la racha de optimismo que lo había llevado a mínimos de enero. El indicador cotizó en 616 puntos básicos, representando un incremento respecto a la cifra registrada el día hábil anterior. Esta variación sugiere un movimiento de cautela en el mercado, luego de una fuerte tendencia a la baja en las últimas semanas.

Este indicador clave para la economía argentina es elaborado por el banco de inversión JP Morgan. Su valor refleja la prima que un inversor exige sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos (considerados libres de riesgo) para invertir en la deuda soberana de Argentina, funcionando como un termómetro de la confianza internacional en la capacidad de pago del país.

Riesgo país 13 de noviembre

A cuánto cotizó el riesgo país hoy en Argentina

El riesgo país en Argentina presentó una variación de +1.82% (subió 11 puntos básicos) y se situó en 616 puntos al cierre de este jueves 13 de noviembre de 2025.

La evolución del Riesgo País en la última semana

La cotización del Riesgo País mostró una fuerte volatilidad en los últimos siete días hábiles, aunque con una marcada tendencia a la baja, llegando a tocar valores cercanos a los 597-600 puntos a inicios de semana. Este mínimo, no visto desde enero, fue impulsado por anuncios gubernamentales y un clima de optimismo poselectoral. La estabilidad cambiaria y el ingreso de divisas por colocaciones de deuda corporativa también jugaron un papel clave.

No obstante, el cierre de la jornada de este jueves, con el salto a 616 puntos, refleja un reacomodamiento natural de las carteras y una toma de ganancias por parte de los inversores. La racha alcista de los bonos soberanos se interrumpió, y los activos argentinos mostraron cierta debilidad. El mercado se mantiene expectante ante la capacidad del gobierno de profundizar las reformas y los anuncios económicos.

La situación actual del Riesgo País se enmarca en una fase de consolidación, luego de una caída significativa desde los picos de más de 1.000 puntos registrados antes de las elecciones. Si bien el nivel actual es mucho más saludable, la clave es la sostenibilidad. La baja se explica por la expectativa de estabilidad macroeconómica y el avance en negociaciones con organismos internacionales.

Mantener el Riesgo País por debajo de los 650 puntos es crucial, pero la subida de hoy advierte sobre la fragilidad del optimismo. Una cotización más alta encarece el financiamiento externo tanto para el Estado como para las empresas, frenando la posibilidad de que Argentina retorne plenamente a los mercados de crédito. La política económica del gobierno y su capacidad de acuerdo con la oposición serán determinantes para evitar nuevos repuntes.

Qué es el Riesgo País

El Riesgo País es un índice que mide la sobretasa de interés que debe pagar un país por su deuda externa en comparación con la que paga el Tesoro de Estados Unidos. Se calcula en puntos básicos (un punto es 0.01%) y sirve para estimar la probabilidad de que una nación caiga en default o incumplimiento de pagos. Cuanto más alto es, mayor es la desconfianza de los inversores internacionales.

Este indicador es fundamental para la economía argentina, ya que su valor afecta directamente el costo del crédito para el país y las empresas privadas, influyendo en las tasas de interés y el flujo de inversiones extranjeras. Una reducción en el Riesgo País es vital para poder acceder a financiamiento a tasas razonables y estimular el crecimiento económico.

El indicador utilizado es el EMBI Global Diversified (EMBIGD) del JP Morgan. El EMBI (Emerging Markets Bond Index) es el índice de referencia más citado para medir la performance de la deuda de países en desarrollo. La versión "Global Diversified" lo ajusta para evitar que países con una gran cantidad de deuda (como Argentina) distorsionen el peso de sus bonos dentro del índice, volviéndolo una medida más equilibrada.