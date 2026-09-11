Licitación de deuda: el Gobierno logró un rollover de más del 100% y adjudicó $8,41 billones

El Gobierno logró superar nuevamente el 100% de rollover en la licitación de deuda realizada este viernes 11 de septiembre. La Secretaría de Finanzas adjudicó $8,41 billones, frente a vencimientos por alrededor de $8,1 billones, y recibió ofertas por $14,17 billones, según informó el Ministerio de Economía.

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El resultado implicó un rollover del 103,46%, por lo que el Tesoro logró renovar la totalidad de los compromisos que vencían este viernes y obtener financiamiento neto por unos $300.000 millones.

La LECAP concentró la mitad de la colocación

El instrumento que concentró el mayor volumen adjudicado fue la LECAP S13N6, con vencimiento el 13 de noviembre de 2026. Finanzas adjudicó $4,07 billones, con una tasa de 2,07% TEM, equivalente a una TIREA de 27,88%.

La letra explicó cerca del 50% del total adjudicado, según el análisis de Martín de la Fuente de Bavsa publicado en X.

El segundo mayor monto correspondió al bono a tasa TAMAR con vencimiento el 26 de febrero de 2027. El TMF27 recibió $1,39 billones, con un margen de 2,96% sobre TAMAR.

En tanto, el TML27, con vencimiento el 30 de julio de 2027, obtuvo $1,28 billones, a un margen de 3,82% sobre TAMAR.

Entre ambos instrumentos TAMAR, el Tesoro consiguió captar $2,67 billones.

Más peso de los bonos dólar linked

La licitación incluyó además un bono CER con vencimiento el 29 de enero de 2027. El X29E7 recibió $0,69 billones, con una tasa de 5,50% TIREA sobre CER.

El Tesoro también colocó cuatro instrumentos dólar linked. El D30O6, que vence el 30 de octubre de 2026, consiguió $0,47 billones, a una TIREA de 8,78%.

A su vez, el D30N6, con vencimiento el 30 de noviembre de 2026, captó $0,09 billones, a una TIREA de 7,42%. El D31M7, que vence el 31 de marzo de 2027, obtuvo $0,22 billones, a 7,58% TIREA, mientras que el TZV27, con vencimiento el 30 de junio de 2027, recibió $0,19 billones, a 5,24% TIREA.

De acuerdo con De la Fuente, los instrumentos dólar linked explicaron 11,7% del total adjudicado, contra apenas 3,4% en la licitación anterior. El analista señaló que se destacó la demanda por el D30O6, por ser el dólar linked de menor plazo, y también por el D31M7, donde observó un premio relevante.

Un rollover moderado pese a la liquidez

Para Martín de la Fuente, el resultado mostró una decisión deliberada de Finanzas de mantener un nivel de refinanciamiento relativamente moderado. “En línea con lo que anticipábamos, el Tesoro optó por un rollover moderado en un contexto de liquidez abundante”, sostuvo De la Fuente, quien estimó que el BCRA absorbió ese día $2,3 billones mediante la REPO.

Según su análisis, existía margen para que el Tesoro pudiera haber llevado el rollover hasta alrededor del 110% sin estresar las tasas. De todos modos, la estrategia elegida implicó un financiamiento neto positivo de aproximadamente $0,3 billones, que tendría impacto sobre el mercado de pesos a partir del 15 de septiembre.

El Tesoro vuelve a acotar los plazos

Otro punto destacado por el analista fue la composición del menú. El Tesoro volvió a ofrecer una cartera acotada, sin instrumentos duales, y esta fue la tercera licitación consecutiva sin extender la duration más allá de 2027 y la segunda sin títulos hard dollar.

La canasta estuvo integrada por una LECAP a dos meses, una LECER a cinco meses, dos BONTAM con vencimientos a cinco y once meses y cuatro instrumentos dólar linked de entre dos y diez meses.

De la Fuente señaló que, además de incorporar nuevamente instrumentos TAMAR, Finanzas amplió la variedad de opciones dólar linked respecto de las últimas licitaciones, en una estrategia orientada a atender el mayor apetito del mercado por cobertura cambiaria.

El plazo promedio de emisión se redujo en 12 días frente a la licitación anterior y quedó en 131 días, de acuerdo con el análisis.

En el caso del bono CER, el analista destacó que el Tesoro decidió dejar “bastantes posturas afuera” en el X29E7, mientras que buena parte del volumen terminó concentrándose en la LECAP con vencimiento en noviembre.

En total, la operación permitió al Gobierno renovar sus vencimientos y sumar financiamiento neto, aunque con una estrategia que priorizó instrumentos de corto plazo y una mayor presencia de alternativas vinculadas al tipo de cambio.

FN