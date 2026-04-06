Loma Negra vuelve a manos argentinas luego de dos décadas con el desembarco de Marcelo Mindlin

La cementera más grande del país vuelve a estar en manos de capitales nacionales. El empresario Marcelo Mindlin, a través de la firma LATCEM, es el nuevo inversor del holding InterCement, la corporación dueña de Loma Negra. Una jugada financiera marca el retorno de banderas argentinas a la compañía que concentra casi la mitad de los despachos del mercado local, en un movimiento que reconfigura el mapa corporativo del sector de la construcción.

Con un desembolso de USD 110 millones, el dueño de Pampa Energía se pone al frente de la tercera cementera de Brasil y líder del mercado argentino con una participación del 45% bajo el rol de presidente tanto de el conglomerado corporativo como de la marca que es tradición nacional. En tanto, Sergio Faifman continuará como CEO de ambas compañías, con el objetivo de dar continuidad. A través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) esta tarde, se oficializó la inyección de capital con la participación del fondo Redwood Capital Management y los capitales chilenos de Moneda-Patria Investments.

“El cambio de accionistas es consecuencia del plan de reestructuración de deuda aprobado por la justicia de San Pablo, que permitió estabilizar la situación financiera de InterCement, holding que posee además la participación mayoritaria en Loma Negra”, se señaló en un comunicado.

La reestructuración financiera y el fin de la era Mover

Por otro lado, la estructuración de la operación resolvió uno de los frentes más complejos del grupo: su ingeniería financiera. El grupo brasileño tenía deudas superiores a los USD 2.000 millones y un proceso de recuperación judicial iniciado entre fines de 2024 y comienzos de 2025.

La deuda de InterCement quedó reestructurada con un cupón del 6,5%, un esquema que termina “dejando a InterCement con un perfil sostenible y sin vencimientos en los próximos cinco años. Además, los nuevos accionistas realizaron un aporte de capital fresco por 110 millones de dólares que permite reforzar el capital de trabajo y asegurar una transición ordenada”, según precisaron en la empresa.

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La reestructuración del gigante cementero finalmente quedó detallada en los documentos oficiales tras la homologación de su plan de recuperación judicial. El gigante brasileño aprobó un aumento de capital superior a los 2.800 millones de reales que reconfiguró por completo su mapa de dueños al cancelar las acciones del grupo controlante Mover. Como resultado de esta capitalización por parte de los acreedores, el vehículo inversor Latcem LLC se posicionó como el principal accionista de la corporación con el 38,7% de participación, secundado por los fondos Redwood y Moneda. Si bien este recambio marca una nueva era en la cúpula de la empresa dueña de Loma Negra —líder absoluta en la Argentina con el 45% del mercado de la construcción—, la notificación enviada a la Comisión Nacional de Valores aclara que el control directo sobre la filial local permanece inalterado y que no existen acuerdos de gobierno corporativo firmados entre los nuevos socios.

Los gigantes de la construcción

Loma Negra es la principal productora de cemento de la Argentina y uno de los referentes históricos de la industria de la construcción del país. Fundada en 1926, cuenta con 100 años de trayectoria y una operación integrada que abarca cemento, cemento de albañilería, agregados, hormigón y cal. Dispone de nueve plantas de cemento, una capacidad instalada de 10,2 millones de toneladas y una participación de mercado del 45%, lo que consolida su posición de liderazgo en el mercado argentino

InterCement es la tercera mayor productora de cemento de Brasil. Cuenta con 14 unidades industriales, de las cuales 10 están en operación, una capacidad instalada de 16,3 millones de toneladas y una participación de mercado del 13%, con ventas de 8,5 millones de toneladas en el último año. Sus operaciones están distribuidas en diez estados, con cobertura de distribución en todas las regiones de Brasil. La compañía cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas: inició sus actividades en 1974, en el interior del estado de São Paulo, y desde entonces ha consolidado una presencia relevante en el mercado local. A través de las marcas Cauê, Goiás y Zebu, atiende a clientes de distintos segmentos, desde el pequeño comercio hasta grandes proyectos de infraestructura.