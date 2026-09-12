Los amigos de Luis Caputo que ganaron con acciones argentinas

Robert Citrone, de Discovery Capital Management, y Pablo Echeverría, de Moneda, aumentaron sus inversiones en Argentina en empresas apuntaladas por el Gobierno. Ambos con llegada al equipo económico.

Citrone mantiene un vínculo de más de tres décadas con el actual ministro de Economía, Luis Caputo, a quien conoció en Nueva York cuando ambos trabajaban en fondos de inversión internacionales, en sus inicios de trader de mercados emergentes.Discovery Capital Management invirtió gran parte de sus negocios en acciones de empresas argentinas y en bonos soberanos, confiado en el éxito del gobierno de Javier Milei. En una entrevista en el Podcast “Goldman Sachs Exchanges” confesó: “Después de que Milei fuera elegido, Argentina es lo mejor que he visto desde el dólar-yen en 2013. Este es el mejor negocio. Y tienes que hacerlo”.

En la previa de las elecciones legislativas de 2025, la dolarización tradicional de los argentinos, acelerada por la derrota libertaria en territorio bonaerense, llevó a las turbulencias financieras en los mercados, tanto de acciones como cambiario, frente a las escuálidas reservas del Banco Central. Por esa agitación financiera, el BCRA se vio obligado a intervenir con US$ 1.000 millones para calmar el tipo de cambio y mantenerlo a raya dentro del esquema de bandas. Pero no alcanzó y el Tesoro de los Estados Unidos, a cargo de Scott Bessent, salió al rescate. Citrone es amigo de Bessent, trabajaron juntos en el fondo Quantum, de George Soros.

De acuerdo a los balances presentado de Discovery ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Discovery contaba con las siguientes a diciembre de 2023: 266.111 acciones de Banco Macro por US$7.637.386, 1.159.639 de Galicia por US$20.021.167 y 384.879 papeles de YPF por US$6.616.070.

A junio de este año contaba con: 1.166.600 títulos de BBVA Argentina por US$22.877.026, unos 21.400 de Banco Macro por US$ US$1.981.426, cerca de 917.929 del Grupo Financiero Galicia por US$45.923.988, otros 65.200 de Pampa Energía por US$5.354.876, hasta 604.992 de YPF por US$27.508.986. En 2023, la compañía tenía US$ 34,3 millones en acciones argentinas y por el aumento de sus ganancias en junio de este año incrementó su participación a US$ 103,6 millones.

El otro nombre cercano al equipo económico es Pablo Echeverría, socio director de Patria, director ejecutivo de Renta Variable Latam y presidente de Moneda. Es uno de los socios fundadores de Moneda Asset Management y, desde 1994, ha liderado estrategias de inversión en renta variable para Chile y Latinoamérica, gestionando diversos fondos y mandatos de inversión. El actual viceministro de Economía, José Luis Daza, participó del directorio de Moneda Asset Management.

Patria Moneda Investments, entre sus estrategias de inversión, contaba con una cartera destinada en renta fija con activos de latinoamérica. En ese portfolio, denominado “Moneda Latam Corporate Credit Feeder Fondo de Inversión”, Argentina ocupaba el cuarto lugar en la distribución geográfica de exposición de la masa de capital en diciembre de 2025, con un 11,6%, mientras que entre las 5 mayores posiciones del fondo la petrolera YPF representaba el 2,5%. En agosto de este año, Argentina ocupaba el tercer lugar con un 16% y YPF pasó al segundo con 2,9% de participación del fondo.

Pero también entró en el negocio del cemento. Moneda armó un consorcio encabezado por el fundador del grupo argentino Pampa Energía, Marcelo Mindlin, e integrado además por el fondo norteamericano Redwood Capital Management para pasar a controlar la tercera compañía cementera de Brasil, Intercement, y la más grande de Argentina, Loma Negra, según consignó el medio La Tercera, que señaló: “En la mesa de la cementera argentina estará sentado como director el socio chileno de Moneda Fernando Tisné”.

Pero no solo estos inversores ganaron. El Estado argentino también. El Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Anses incrementó su participación en empresas que cotizan en Bolsa. Según un informe de 1816, una de las más escuchadas en el mercado, entre mayo y noviembre de 2025 hizo compras de 13 acciones por el equivalente a US$ 1.426 millones. El 54% de las compras fueron de acciones de YPF, el 27% de GGAL y el resto se distribuyó en 11 papeles de empresas privadas.

Varias de estas empresas que, no solo fueron las que más crecieron en el mercado sino que el FGS invierte, son las que apostaron los grandes fondos mencionados en la nota.

A noviembre del año pasado, de acuerdo a estimaciones de la consultora, las tendencias más importantes de la cartera estaban concentradas en cinco compañías: Grupo Financiero Galicia (US$1.507 millones), Banco Macro (US$1.415 millones), YPF (US$1.362 millones), Transportadora Gas del Sur (US$1.206 millones), Pampa Energía (US$1.408 millones).