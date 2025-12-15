Los nuevos vuelos entre Buenos Aires y Shanghai generan expectativas entre los empresarios

La conectividad aérea entre Argentina y China ha entrado en una nueva fase operativa. En la madrugada del último viernes, despegó desde Buenos Aires el tercer vuelo directo de regreso con destino al Aeropuerto Internacional de Pudong, en Shanghai.

El hecho marca la culminación exitosa de la primera semana de operaciones de la denominada "ruta meridional", un trayecto que atraviesa tres continentes y cubre aproximadamente 20.000 kilómetros, consolidándose no solo como la ruta comercial más larga del mundo, sino como un nuevo puente geopolítico y económico entre el Hemisferio Sur y Asia Oriental.

Según informó la agencia de noticias Xinhua, este tercer vuelo refleja una rápida transición de la mera novedad a una fluidez operativa normalizada. La ruta "Shanghai-Auckland-Buenos Aires", operada por China Eastern Airlines, ha comenzado a liberar el potencial del mercado tras registrar una tasa de ocupación del 96%en su vuelo inaugural, un indicador que, según los operadores, presagia un entusiasmo que vira rápidamente hacia una planificación pragmática de negocios.

Salió un embarque de trigo hacia China: “Es importante asegurar la estabilidad normativa y productiva para dar previsibilidad”

Liu Yanan, asistente del gerente general del Departamento de Ingresos de Red de la aerolínea, confirmó a la agencia china que recientemente ha habido un aumento notable en las consultas de empresarios sudamericanos que desean viajar a China a través de esta ruta para estudiar el mercado o asistir a ferias.

La nueva conexión no solo acorta la distancia geográfica, sino también la distancia psicológica y el costo de oportunidad, presionando el "acelerador" para impulsar los intercambios entre pueblos y las interacciones comerciales entre los dos países, e incluso entre China y toda la región sudamericana.

Oportunidad para productos perecederos

Más allá del transporte de pasajeros, el impacto económico inmediato se ha sentido en las bodegas de los aviones, transformando la ruta en una herramienta vital para el comercio exterior regional. De acuerdo con datos proporcionados por Xinhua, el primer vuelo de regreso transportó 2,1 toneladas de cerezas argentinas de la empresa Extraberries y 10,5 toneladas de salmón fresco chileno.

Para los productores locales, la logística es el factor diferencial. Hernán De Bellis, director Ejecutivo de Extraberries, señaló en diálogo con la agencia china que el enlace directo representa un "cambio sustancial" para productos perecederos donde el valor reside en la frescura.

"Resulta muy positivo sobre todo porque nuestro principal atributo es la frescura de nuestra fruta. Tener un vuelo directo que pueda mantener de la mejor manera la calidad, sabor y apariencia de las cerezas es un diferencial", explicó De Bellis.

La capacidad de carga no ha hecho más que crecer: el volumen del segundo vuelo de ida aumentó un 76,6 por ciento respecto al inaugural, impulsado por mercancías de comercio electrónico e instrumentos de precisión. Fu Damao, subdirector general de la cadena de frío de China Eastern Airlines Logistics, proyecta que, gracias a la "interacción pasajeros-carga", la ruta podrá transportar de manera estable entre 80 y 100 toneladas de productos sudamericanos de alta calidad a China cada mes.

Un "hub" logístico y turístico

La visión a largo plazo posiciona a Shanghai como un hub para que las empresas argentinas ingresen al mercado asiático ampliado. "Se abre la oportunidad de abastecer retails, e-commerce y variados clientes que necesitan tener la logística de última milla asegurada", agregó De Bellis.

El impacto, sin embargo, promete trascender la carga. La apertura de la ruta es vista como el punto de partida para una cooperación multisectorial. China Eastern Airlines ya ha firmado un acuerdo de código compartido con Aerolíneas Argentinas para cooperar en más de 50 rutas, buscando generar un "efecto combinado" en turismo y cultura.

Celeste Toricez y Feng Ziqian, especialistas en turismo chino-argentino citados por Xinhua, destacan que la "temporada baja del hemisferio norte es una ventaja para atraer a turistas chinos con alto poder adquisitivo". Argentina, como destino exótico y lejano, se vuelve más accesible gracias a la reducción de escalas y tiempos de espera.

LM