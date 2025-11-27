China construirá el tren submarino de alta velocidad más grande del mundo y un “megatúnel” de 123 kilómetros

China construirá el tren submarino de alta velocidad más grande del mundo y un “megatúnel” que será denominado como “Bohai Strait”. La red ferroviaria, que tendrá una extensión de 123 kilómetros, cuyo nombre se debe al estrecho de Bohai, unirá a las provincias Liaodong y Shandong, en el noroeste del territorio del país asiático. La ejecución de la espectacular obra de ingeniería subacuática llevaría entre diez y quince años y permitirá el cruce del Mar Amarillo, que ocupa un área de 417 mil kilómetros cuadrados, en solo 40 minutos.

Una vez culminado, superará en longitud al Túnel Seikán japonés y el Túnel del Canal la Mancha, los dos corredores de mayor amplitud que se encuentran operativos actualmente.

El diseño estructural se basa en tres galerías paralelas: dos dedicadas al ferrocarril de alta velocidad y un tercero, central, destinado al mantenimiento, sistemas técnicos y vías de escape. Los trenes diseñados para circular por esta línea deberán alcanzar velocidades de hasta 250 km / h, integrando directamente el túnel con las redes ferroviarias de alta velocidad del norte y este de China.

El ambicioso proyecto del “gigante asiático” se encuentra en fase de estudio de viabilidad y planificación. Se estima que su costo de realización rondará los 26.800 millones de euros.

La realización de la estructura “Bohai Strait” atravesará secciones con alta complejidad geológica y cerca de zonas con fallas sísmicas, históricamente asociados con eventos de gran magnitud. Los planes preliminares indican que el túnel deberá construirse al menos 30 metros bajo el lecho marino, en capas predominantemente rocosas.

Dicha profundidad, tiene como objetivo reducir el riesgo de daños directos causados ​​por sismos y,simultáneamente, minimizar la presión que ejerce la columna de agua sobre la infraestructura.

Cómo será la infraestructura del megatúnel chino “Bohai Strait” de 123 kilómetros de extensión

La infraestructura del megatúnel chino “Bohai Strait” implicará la colocación de anillos de revestimiento segmentados, juntas de dilatación capaces de absorber pequeños desplazamientos y un control continuo de las deformaciones.

Además, estará compuesto por sistemas redundantes de drenaje, bombeo e impermeabilización, combinados con sensores distribuidos que se instalarán a lo largo de todo su recorrido.

El sistema planificado tendrá la función de detectar variaciones de presión, presencia de agua, cambios estructurales. La seguridad operacional también requiere ventilación de alta capacidad, control estricto del humo en caso de incendio y puntos de refugio conectados al túnel de servicio central, que permitan una evacuación gradual en situaciones de emergencia.

