El “Dragón de nieve”: China inauguró un espectacular tren bala para impulsar el turismo de esquí

China inauguró un espectacular tren bala CR400BF-GZ Fuxing denominado como el “dragón de nieve” para promover el turismo de esquí en Beihadu, una de las estaciones del deporte de invierno más grande de Asia, que amplió sus pistas recientemente en la región montañosa de Changbai. La formación de alta velocidad es la única en el mundo que puede operar con velocidades constantes de 350 kilómetros por hora y adaptarse a las rigurosas condiciones meteorológicas de la zona.

Dicha capacidad, reduce un trayecto que antes duraba más de 3 horas por carretera a tan solo 47-60 minutos . Para los esquiadores, esto supone una posibilidad real de realizar excursiones de un día desde una metrópolis con más de 20 millones de habitantes.

La letra “G” indica que es una versión adaptada para climas fríos del CR400BF y la Z para condiciones extremas) diseñado especialmente para condiciones de frío extremo.

Tren bala de alta velocidad "Dragón de nieve"

Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, esta zona recibió a 170 millones de turistas chinos con un aumento del 35% con respecto al año anterior. El complejo se encuentra emplazado en la provincia de Jilin, ubicada al norte del

“gigante asiático”. Actualmente, hay 68 estaciones de esquí de todo tipo y tamaño.

Su estructura está compuesta por materiales herméticos para evitar la entrada de aire frío y nieve. En relación con ello, a la hora de su fabricación se han integrado depósitos de agua climatizada debajo de las puertas corredizas para evitar que se congelen ante marcas extremas que oscilan entre los -30 y -40 grados centígrados en el exterior.

Dado que el tren bala atraviesa el corazón de la región montañosa de Changbai, el 77% de la vía se construyó sobre puentes o por el interior de túneles. Los constructores superaron los desafíos que planteaban las temperaturas extremadamente frías y la complejidad geológica con equipos de instalación desarrollados específicamente y materiales resistentes al frío.

Los vagones incluyen un sistema de calefacción inteligente que se regula en función de la temperatura exterior. Todos los detalles del innovador convoy asiático.

Tren bala chino de alta velocidad

Comodidades y servicios del tren bala chino de alta velocidad, “Dragón de nieve”

El diseño interior del tren se concibió pensando en el usuario. Cuenta con amplios espacios de almacenamiento diseñados específicamente para equipos de esquí y snowboard, lo que demuestra claramente su enfoque en este público objetivo.

Toda la extensión del tren “Dragón de nieve” de alta velocidad cuenta con señal de internet 4g y 5g. Además, esta red de comunicaciones está construida con materiales que soportan condiciones extremas de temperatura y vendavales.

Por otra parte, otro de los detalles que se destacan, es un sistema de calefacción debajo de los aseos para evitar que el agua se congele por las crudas marcas de la intemperie.

Para garantizar que se pueda minimizar cada fallo, en cada tren, además de conductores y azafatos/as, incluye un equipo de cinco mecánicos. Es el que se encarga de hacer las inspecciones rutinarias y chequeos antes de la partida de la formación.