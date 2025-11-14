Así es el tren de Levitación Magnética que alcanzaría los 1.000 k/h y aspira a conectar Buenos Aires con San Pablo en una hora

El diseño de un tren basado en la tecnología de Levitación Magnética a escala de ultra-alta velocidad (UHV) operaría sobre dos principios electromagnéticos sustanciales para eliminar la fricción de rodamiento: la propulsión y la sustentación, para elevar su estructura a unos pocos centímetros sobre el riel. La innovadora idea ferroviaria , se plantea como meta la conexión de las ciudad de Buenos Aires y San Pablo en tan solo una hora viaje a una velocidad de 1.000 kilómetros por hora.

En la actualidad, la distancia entre ambos puntos geográficos es de entre 2 y 3 horas vía aérea y un extenso viaje, si se opta por llegar a Brasil en auto. Por lo que, esta propuesta se transformaría en un medio disruptivo en términos de negocios, turismo y logística en el Cono sur.

Si se logra, el tren superaría la velocidad promedio de los aviones comerciales, unos 860 km/h, según la academia de formación de pilotos y profesionales de la aviación, Aviación Mundial ATO y permitiría reducir notablemente los tiempos de viaje.

El proyecto no sólo es un desafío técnico, sino una ambiciosa propuesta de ingeniería civil y un salto paradigmático en el transporte terrestre. ¿Cuáles son los principales obstáculos del desarrollo de sistemas de UHV?.

Alcanzar los 1000 km/h en un entorno atmosférico terrestre introduce desafíos de física de fluidos críticos. A esta velocidad, el principal obstáculo es la resistencia aerodinámica o drag, que aumenta con el cuadrado de celeridad. Sumado a ello, el uso de un túnel con presión atmosférica reducida disminuye la resistencia del aire, lo que facilita mantener velocidades extremas con menor consumo energético.

La construcción de una infraestructura como la del tren de ultra-alta velocidad Maglev UHV requiere una inversión monumental. La creación de la vía única de levitación (o el sistema de tubos de baja presión) a lo largo de miles de kilómetros es el principal factor de costo.

A esto se suman los desafíos de garantizar sistemas de control de seguridad, evacuación y mantenimiento en caso de incidentes. El desarrollo de infraestructuras especializadas también contempla la construcción de estaciones y accesos adecuados, y la adopción por parte del público frente a alternativas tradicionales de viaje.

Los dos principios electromagnéticos del tren Maglev de ultra-alta velocidad

- Levitación magnética: el tren “flota” sobre la vía gracias a la repulsión entre imanes colocados en el raíl y en el vehículo. Una vez que supera los 150 km/h, el contacto físico desaparece por completo, eliminando la fricción mecánica y permitiendo acelerar mucho más que un sistema ferroviario convencional

- Túneles de baja presión: al circular dentro de un tubo con presión atmosférica reducida, la resistencia del aire disminuye notablemente, facilitando alcanzar velocidades extremas con menor consumo energético

El Maglev UHV se diferencia fundamentalmente de los trenes de alta velocidad convencionales (como el TGV francés o el AVE español, que alcanzan hasta 320 km/h.

Trenes de Levitación Magnética

El desarrollo es conocido como T-Flight y pertenece a la Corporación de Ciencia e Industria Aeroespacial de China (CASIC, por sus siglas en inglés ). Este tren se vale de la combinación de dos tecnologías: la levitación magnética y el desplazamiento en túneles de baja presión o vacío parcial.

El proyecto ideado representa la “frontera de la ingeniería de transporte”, moviéndose del dominio de los trenes de alta velocidad al de los sistemas hipersónicos controlados.

La levitación magnética permite que el tren “flote” sobre la vía debido a la repulsión entre potentes imanes instalados tanto en el vehículo como en el raíl.

Dicha particularidad elimina el contacto físico por completo a partir de los 150 km/h, suprimiendo la fricción mecánica habitual y permitiendo aceleraciones y velocidades que no están disponibles para sistemas ferroviarios convencionales.

