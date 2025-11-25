El viaje en tren más largo del mundo: une Portugal y Singapur en 21 días

El viaje en tren más largo del mundo une Portugal con Singapur en un periplo que se extiende durante 21 días y una travesía de 18.755 kilómetros. Dentro de sus paradas más icónicas se destacan las ciudades de Pekín (China), Bangkok (Tailandia), Moscú (Rusia) y París (Francia). En diciembre de 2021, la apertura de una nueva línea de tren en Laos, el país del sudeste asiático, conectó un tramo intermedio convirtiéndolo en el viaje en tren continuo más largo del mundo

La ruta comienza en el Algarve portugués, con destino final en la isla-estado de Singapur. En su recorrido, el tren cruza España, Francia, Alemania, Polonia y Bielorrusia, hasta llegar a Moscú, punto clave donde Europa se une con Asia.

Desde allí, el viaje se interna en las inmensidades siberianas, avanza hacia Mongolia y finalmente entra en China, con parada en Pekín. Más adelante, el itinerario continúa hacia el sudeste asiático atravesando Laos, Tailandia y Malasia, antes de culminar en el país cosmopolita de Singapur.

El tren más largo del mundo: Portugal-Singapur

El ex gerente de estación en las estaciones de Charing Cross y Cannon Street en Londres, relató que “anteriormente, solo se podía ir al sur hasta Saigón y luego ir en autobús a través de Camboya para ir a Bangkok. Pero ahora está el ferrocarril que cruza Laos. Es un logro muy impresionante”, en declaraciones al medio británico The Daily Mail.

Cuánto cuesta el pasaje para hacer el viaje en tren más largo del Mundo

El precio total de los pasajes ronda los 1.200 euros, sin incluir comidas ni alojamiento en las paradas intermedias. Aun así, resulta una forma relativamente accesible de unir dos continentes sin necesidad de volar.

Tren de Portugal a Singapur: Nuevo récord mundial para los trayectos ferroviarios continuos

Según los expertos, este viaje acaba de estableció un nuevo récord para los trayectos ferroviarios continuos, pues sería el más largo posible, en todo el mundo.

Esta quimera ferroviaria se hizo posible en diciembre de 2021 cuando se inauguró la línea de tren en Laos que conecta la ciudad china de Kunming, en la provincia de Yunnan, con Vientiane, la capital de Laos.

A partir de la fecha antes mencionada, algunos usuarios amantes de los ferrocarriles de Reddit comenzaron a trazar este “posible” recorrido, ayudados por Mark Smith, autor del blog The Man in Seat 61, especializado en itinerarios en tren por todo el mundo.

