Inauguran el tren más rápido de Sudamérica.

Brasil anunció recientemente una ambiciosa obra ferroviaria: la construcción del tren más rápido de Sudamérica, que alcanzará una velocidad de 350 km/h y unirá dos de las ciudades más importantes del país en términos económicos y productivos.

El proyecto tiene como objetivo duplicar e incluso triplicar el sistema de ferrocarriles actual debido a que las trazas no superan los 160 kilómetros de longitud. El valor de la obra sería de entre u$s10.000 millones y u$s20.000 millones.

La obra ferroviaria, que no tiene precedentes en América del Sur, pretende conectar Río de Janeiro, San Pablo y Campinas, tres de los principales polos urbanos e industriales del país.

Además, se prevé que el tramo pueda completarse en dos horas, lo cual agilizaría la movilidad de pasajeros y ayudaría a aliviar el tráfico de los distritos.

¿Para cuándo podría estar en funcionamiento? Se espera que el tren pueda estar operativo a principios del año 2032 y que las obras comiencen en 2027 luego de la etapa de planificación.